Kaupunkiradan suunnittelusta ja rakentamisesta sopimus

Väylävirasto, Espoon kaupunki ja Kauniaisten kaupunki tekevät sopimuksen Espoon kaupunkiradan rakentamisesta. Kaupunginhallituksen käsittelyyn menevässä sopimuksessa sovitaan muun muassa radan toteuttamisen tarkemmasta kustannusjaosta, toteutustavasta ja aikataulusta.

”Kaupunkirata tukee Espoon kestävää kasvua ja hiilineutraaliustavoitteita. Se luo uusia mahdollisuuksia asuntorakentamiseen ja työpaikkojen luomiseen ympäristöystävällisesti radan varrelle. Lisäksi se tukee Keran alueen muutosta sekä parantaa uudistuvan Espoon keskuksen joukkoliikenneyhteyksiä entisestään”, toteaa Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.

Isotalo korostaa, että Espoon kaupunkirata on edellytys myös koko Etelä-Suomen kehityksen kannalta tärkeän, ns. Tunnin junan toteuttamiselle.

Kustannukset jaetaan valtion ja kaupunkien välillä

Sopimuksen osapuolet sopivat kaupunkiradan rakentamisesta yhteisrahoitteisena vuonna 2015 hyväksytyn ratasuunnitelman mukaisesti. Valtio ja kunnat jakavat hankkeen toteuttamiskustannukset 275 miljoonaa euroa puoliksi. Espoon osuus koko hankkeen kustannuksista on 40 %, ja Kauniaisten osuus on 10 %.

Euroopan komissio on myöntänyt rakentamisen suunnitteluun avustusta 11 miljoonaa euroa. Suunnittelun osuus kokonaiskustannuksista on 22 miljoonaa euroa. EU-tukea haetaan myös kaupunkiradan rakentamiseen.

Kaupunkirata sujuvoittaa pääkaupunkiseudun liikennettä

Kaupunkirata on osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä. Se parantaa Karjaan, Kirkkonummen ja Espoon lähiliikenteen täsmällisyyttä sekä Turun suunnan kaukoliikenteen sujuvuutta.

Käytännössä kaupunkirata muodostuu Leppävaaran ja Kauklahden välille rakennettavista kahdesta lisäraiteesta. Kaksi raidetta on kaukoliikenteen ja nopean lähiliikenteen käytössä ja kaksi tiheän kaupunkijunaliikenteen käytössä.

Kaupunkiradan rakentamissuunnittelu on tarkoitus aloittaa viimeistään helmikuussa 2021. Rakentaminen on tavoitteena aloittaa vuoden 2022 aikana. Arvioitu valmistumisvuosi on 2028.