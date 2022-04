Kaupunkiviljelyä voi harrastaa myös ilman omaa pihaa tai palstaa - HSY:n Ilmastoinfon uutuuskurssi tarjoaa apua taloyhtiöviljelijöille

Tämän kevään uutuuskurssi Koko talo viljelee pohjautuu HSY:n CircularHoodFood -hankkeessaan tuottamaan Kaupunkiviljelyoppaaseen. Kurssilla hyödynnetään hankkeen viimekesäisten pilottiviljelykohteiden opit kaupunkiviljelystä taloyhtiöissä.



– Kaupunkiviljely on kasvava trendi, joka vastaa ihmisten tarpeeseen tietää ruokansa alkuperä. Hankkeessa etsittiin ja löydettiin keinoja mahdollistaa kaupunkiviljely entistä suuremmalle osalle kaupunkilaisista. Koko talo viljelee -kurssi ammentaa nuo opit kaikkien käyttöön, kommentoi projektipäällikkö Roosa Halonen.



Koutsi-sivustolla tarjotaan maksuttomia verkkokoulutuksia, joita voi suorittaa missä ja milloin haluaa, omassa tahdissa. Ilmastotreeni -kurssin avulla oppii tekemään arjessaan merkittäviä ilmastotekoja. Taloyhtiöaktiiveille löytyy kaksi kurssia: Kattavan paketin energia-asioista antaa taloyhtiön energiaeksperttikurssi ja aurinkosähkön kiinnostaviin mahdollisuuksiin johdattaa Auringosta sähköä taloyhtiöön -kurssi.

Rekisteröitymällä istutat puun

Tänä keväänä on taas mahdollisuus osallistua puunistutustalkoisiin vain muutamalla klikkauksella. Ilmastoinfo istuttaa yhden puun jokaista huhtikuussa Koutsiin rekisteröitynyttä kohden. Syksyllä 2021 järjestetyn puukampanjan aikaan lähes 200 ihmistä rekisteröityi koutsilaisiksi.



Puiden istuttamisesta huolehtii Carbon Deed. Istutus toteutetaan loppukeväästä 2022.



– Kasvattamamme metsät eivät ole perinteistä talousmetsää, vaan näkökulmana on nimenomaan biodiversiteetin ja hiilensidonnan maksimointi. Pohjoismaihin tarvitaan lisää pitkäikäisiä metsiä, jotka taklaavat monin eri tavoin viime vuosikymmenten luontokatoa, kertoo Carbon Deedin Mikko Järveläinen.



Tiedelehti Sciencessa vuonna 2019 julkaistun artikkelin mukaan puiden istuttaminen on yksi tehokkaimmista tiedossa olevista tavoista torjua ilmastonmuutosta. Puut ovat oleellinen osa monimuotoista luontoa ympäri maailman.

Koutsin maksuttomat verkkokurssit löytyvät osoitteessa https://koutsi.hsy.fi/