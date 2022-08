Kausi- ja sarjalippujen myynti on aloitettu linja-autoreitillä Vaala–Utajärvi–Oulu

ELY-keskuksen kilpailuttamalla linja-autoreitillä Vaala–Utajärvi–Oulu on otettu käyttöön uusia kausi- ja sarjalipputuotteita, joiden myynti on nyt aloitettu. Liikenne on käynnistynyt talviaikataulukauden alkaessa 10.8.2022, ja vuoroja liikennöi Saaga Travel Oy. Liikenteessä voi matkustaa vain Matkahuollon lipputuotteilla.

Saaga Travel Oy:n vuoroissa voi matkustaa Matkahuollon matkakortille ladattavilla kausi- ja sarjalipputuotteilla. 30 päivän kausilipun voi ostaa yhteysväleille Utajärvi–Muhos (70 €), Utajärvi–Oulu (90 €), Vaala–Muhos (90 €) tai Vaala–Oulu (130 €). Kausilipuilla voi matkustaa myös A. Valppu Oy:n vuoroissa. Saatavilla on lisäksi matkan pituuden mukaan hinnoiteltu 44 matkan sarjalippu. Koulumatkatukea saavat opiskelijat puolestaan matkustavat Matkahuollon koulumatkatukilipuilla. Kaikkia Matkahuollon matkakortille ladattavia lipputuotteita voi ostaa Matkahuollon Oulun toimipisteestä. Kausi- ja sarjalipputuotteita voi tilata myös Matkahuollon korttikaupasta (kauppa.matkahuolto.fi/pohjois-suomi). Kertalippuja taas voi ostaa linja-autosta, Matkahuollon verkkokaupasta tai Reitit ja Liput -sovelluksesta. Linja-autossa voi maksaa käteisellä ja yleisimmillä maksukorteilla. Waltti-matkakortille ladatun, voimassa olevan Oulun ja Utajärven välisen kausilipun voi käyttää loppuun Saaga Travel Oy:n vuoroissa 30.9.2022 mennessä. Ohjeita Waltti-kausilipun käyttämisestä loppuun on saatavilla linja-autoista.

