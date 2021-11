Kävelykisassa patikoitiin 100 kertaa maapallon ympäri – kuntasarjan ykköspaikan otti Enonkoski

”Kyse ei siis ollut vain pääkaupunkiseudun tempauksesta; nyt kilpailu levisi kaikkialle Suomeen”, huomauttaa Kävelykilometrikisan käynnistäjä, erityisasiantuntija Tarja Jääskeläinen HSL:stä.



Kuntien välisessä kisassa oli mukana peräti 268 kuntaa. Voittajaksi selvisi Enonkoski, jolle kertyi kaikkiaan 16,7 käveltyä kilometriä per asukas. Toisen sijan saavutti Hartola 11,2 kilometrillä asukasta kohden ja kolmanneksi tuli Myrskylä 9,3 kilometrillä asukasta kohden.



Tulokset on suhteutettu kunnan asukaslukuun: esimerkiksi Helsinki saavutti 47. sijan 1,2 kilometrillä asukasta kohden, mutta yhtensä Helsingin 1 865 kävelijälle kertyi lähes 800 000 km. Enonkosken joukkueeseen kuului 68 jäsentä, ja käveltyjä kilometrejä kertyi 22711. Innokkaimmat liikkujat patikoivat jopa 30-40 km per jokainen päivä, mutta aivan lyhyetkin, ulkona suoritetut kävelyt hyväksyttiin joukkueiden suorituksiksi.



Tänä vuonna osanottajia tuli runsaasti Tahko Pihkala -seuran järjestämän Kävelykipinä 2021 -tempauksen ansiosta: kilometrien ja joukkueiden määrät jopa moninkertaistuivat edelliseen vuoteen verrattuna.



”Tällä leikkimielisellä kisalla on saatu porukkaa liikkeelle hoitamaan kuntoaan ja erityisesti kuntien väliset haasteet ovat vieneet kävelyaatetta hyvin eteenpäin”, kiittelee Tahko Pihkala -seuran puheenjohtaja, liikuntaneuvos Tuomo Jantunen.



Kävelykilometrikisan avulla on motivoitu tuhansia suomalaisia kuntoilemaan. Tempaus edusti Jantusen mukaan olympia-aatetta parhaimmillaan: jokainen kisaili taitojensa ja voimiensa mukaan.



”Kävely ei maksanut mitään, ja kukaan ei kerännyt tästä tapahtumasta voittosummia kukkaroonsa. Voittajia olivat kaikki, kun kävelijöiden kunto ja terveys kohentuivat. Omin voimin liikkuminen säästi myös polttoainetta”, hän summaa.



Suomen kävelykisasta on oltu kiinnostuneita monissa maissa, joihin sauvakävelyharrastus on levinnyt. Esimerkiksi Espanjassa, Ranskassa, Italiassa ja Venäjällä seurattiin tarkasti suomalaisten kävelykisan tulosten kehittymistä. Jantusen toiveena on, että kävelykisat jatkuisivat ensi vuonna kaikkialla Suomessa ja ehkäpä jälleen kisaaminen muun muassa Ruotsin kanssa olisi mahdollista.



Tahko Pihkala -seura; tarkat tulokset www.kavelykilometrikisa.fi