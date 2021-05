Kävijämäärät putosivat mutta keskiostos kasvoi kauppakeskuksissa – poikkeuksellinen vuosi toi kauppakeskuksiin runsaasti uusia palveluja

Jaa

Vuosi 2020 oli kauppakeskuksille haastava. Kauppakeskusten yhteenlaskettu myynti laski yli 10 prosenttia ja kävijämäärät yli 20 prosenttia. Keskiostos kauppakeskuksissa kuitenkin kasvoi. Ydinkeskustojen kauppakeskusten kasvu pysähtyi, kun ihmiset siirtyivät käyttämään paikallisten ja alueellisten kauppakeskusten palveluita. Poikkeusvuosi toi kauppakeskuksiin myös runsaasti uusia palveluita.

Kauppakeskukset hiljentyivät keväällä 2020 koronapandemian tuomien rajoitusten vuoksi. Kauppakeskusten vertailukelpoinen myynti laski 11 prosenttia ja kävijämäärät 22 prosenttia, selviää Suomen Kauppakeskusyhdistyksen kauppakeskuksilta keräämien tietojen pohjalta.

Pandemia-aika nosti kauppakeskusten keskiostosta 17 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2020, ja vuoden ehdottomiin voittajiin kuuluvat päivittäistavarakaupat ja verkkokauppa. Päivittäistavarakaupan myynti kauppakeskuksissa nousi kolme prosenttia.

- Koronapandemia näkyi kauppakeskuksissa ympäri Suomen. Asiakkaat suosivat lähikeskuksia sekä isompia alueellisia kauppakeskuksia, joissa on kattavat päivittäistavarakaupan palvelut, Suomen Kauppakeskusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja Prometheus Partnersin toimitusjohtaja Terhi Sell kertoo.

Koronarajoitukset iskivät eritoten ydinkeskustojen kauppakeskuksiin. Asiakkaat siirtyivät keskustojen palveluista omiin lähikauppakeskuksiin. Nämä paikalliset ja alueelliset kauppakeskukset palautuivatkin koronapandemian tuomista rajoituksista verrattaen nopeasti.

Sell muistuttaa, että moni yhteiskunnan tärkeä palvelu on tätä nykyä sijoittunut kauppakeskuksiin ja ne ovat tärkeitä kohtaamisen ja asioimisen paikkoja.

- Samalla kauppakeskusten merkitys yrittämisen paikkana on korostunut.

Päivittäistavarakauppa on vetänyt hyvin koronasta huolimatta, mutta monelle muulle toimialalle viime vuosi oli vaikea, sanoo myös Mall of Triplan kauppakeskusjohtaja Kati Kivimäki.

- Mall of Triplassa kävijämäärä romahti koronaepidemian alkuvaiheessa keväällä 2020, mutta lähti kesän jälkeen jälleen kasvuun. Triplassa tehtiin hartiavoimin töitä turvallisen asioinnin eteen sekä panostettiin markkinointiin. Nyt kun tulevaisuus näyttää jälleen positiivisemmalta, on hyvä lähteä rakentamaan myös kauppakeskusten paluuta normaaliin arkeen, kertoo Mall of Triplan kauppakeskusjohtaja Kivimäki.

Liiketilojen vuokrausaste onkin pysynyt poikkeusvuodesta huolimatta korkeana. Vuoden 2020 lopussa lähes 94 prosenttia kauppakeskusten liiketiloista oli vuokrattuna. Luku pohjautuu KTI Kiinteistötiedon tekemään vertailuun, jossa on mukana yhteensä 43 kauppakeskusta.

Yhteisverkkokauppaa ja liikuntapuistoa – poikkeusvuosi toi kauppakeskuksiin uusia palveluita

Kauppakeskuksissa otettiin viime vuonna käyttöön erilaisia palveluita turvallisen asioinnin mahdollistamiseksi.

Esimerkiksi Tampereen Ratinassa ja Kuopion Matkuksessa avattiin liikunta- ja aktiviteettipuistot kauppakeskuksen piha-alueelle, Helsingin Mall of Triplassa otettiin käyttöön useamman liikkeen yhteinen verkkokauppa ja Espoon rakenteilla olevaa Lippulaiva-kauppakeskusta on esitelty lähialueen asukkaille ja sidosryhmille virtuaalikierroksilla.

Pitkään jatkunut poikkeustilanne ruokkii uusia ideoita, Sell sanoo.

- Kauppakeskuksissa on kerätty lahjoituksia vähävaraisille perheille, perustettu mehiläistarhoja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja tehty erilaisia kampanjoita ohjeistamaan turvallisesta asioimisesta koronapandemian aikana.

Turvallisuus korostuu kauppakeskusten merkityksen kasvaessa – ala katsoo optimistisesti tulevaan

Kauppakeskuksissa kiinnitettiin vuoden aikana erityistä huomiota asiakkaiden turvallisuuteen. Asiakkaita ohjeistettiin turvallisesta asioimisesta muun muassa kuulutuksilla, julisteilla ja lattiatarroilla, käytäville ja sisäänkäynneille lisättiin käsidesiautomaatteja sekä tehostettiin siivoamista ja kosketuspintojen desinfiointia.

Useissa kauppakeskuksissa tehtiin viime vuoden aikana auditointeja, joilla varmistettiin, että kauppakeskukset ovat myös poikkeustilanteessa turvallinen ja viihtyisä paikka asioida ja työskennellä.

Terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta kauppakeskukset ovat suoriutuneet korona-ajasta erinomaisesti ja toiminnan nopeus muuttuneissa rajoitustilanteissa on ollut ensiluokkaista, muistuttaa REDIn kauppakeskusjohtaja Aleksi Salminen.

- Rokotettujen määrän kasvaessa ja rajoitusten poistuessa uskon vakaasti kauppakeskusten kävijämäärien palautuvan vähintään koronaa edeltävälle tasolle, Salminen sanoo.

Salmisen lailla Mall of Triplan kauppakeskusjohtaja Kati Kivimäki katsoo optimistisesti tulevaan.

- Olemme tehneet valtavasti työtä sen eteen, että selviytyisimme vuokralaisten kanssa yhdessä tästä vaikeasta tilanteesta. Mall of Triplassa vain muutamia liikkeitä on joutunut lopettamaan, mutta myös uusia avauksiakin on tullut ja Suomen markkinoille on rantautunut jopa uusia ketjuja, iloitsee Kivimäki.

Kauppakeskusten vuoden 2020 teoista ja toteutuksista saat tarkemmin tietoa Suomen Kauppakeskusyhdistyksen verkkosivuilta.

Tulokset perustuvat Suomen Kauppakeskusyhdistyksen kauppakeskuksilta keräämiin tietoihin sekä KKY:n ja KTI Kiinteistötieto Oy:n myynti- ja kävijäindeksiin, jonka uusimmassa päivityksessä on mukana 43 kauppakeskusta.