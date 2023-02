Käy testissä, jotta voit saada Paxlovid-koronaviruslääkehoidon arvion

HUS suosittelee alueellaan maksutonta koronavirustestiä heille, jotka kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmään iän, sairauden tai lääkityksen takia. Testiajan voi varata koronabotti.hus.fi -palvelusta tai joissakin kunnissa ja hyvinvointialueilla myös puhelimitse (katso oman kuntasi tai hyvinvointialueesi verkkosivuilta). Uudenmaan koronavirusnäytteenottopisteet löytyvät tästä linkistä.

Kun saat tiedon tekstiviestinä positiivisesta koronavirustuloksesta, saat samalla linkin HUSin verkkosivuilta löytyvistä Paxlovid-kohderyhmistä. Verkkosivuilla sinut ohjataan olemaan yhteydessä joko hoitavaan yksikköön tai Pihlajalinnan keskitettyyn puhelinpalveluun. Lääkitys voidaan aloittaa myös positiivisen kotitestin perusteella, mutta tällöin tulos varmistetaan vielä laboratoriotestillä.

Paxlovid on avohoidossa käytettävä, potilaalle maksuton, suun kautta otettava koronaviruslääke 18 vuotta täyttäneille. Ehtona on, että ensimmäisen oireen alusta on kulunut korkeintaan 5 vuorokautta. Ennen Paxlovidin aloitusta tarkistetaan mahdolliset lääkehoidon vähäiset vasta-aiheet. Paxlovidilla on yhteisvaikutuksia (interaktioita) eri lääkeaineiden kanssa, jonka vuoksi muu lääkityksesi tarkistetaan hoidon toteutusta varten.

Lisätietoja

Eeva Ruotsalainen

apulaisylilääkäri

eeva.ruotsalainen@hus.fi