Käytettyjen tietotekniikkalaitteiden Circulate Electronics -markkinapaikan pilotointi käynnistyi toukokuussa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kunnianhimoinen Circular Economy Digital Marketplace -kiertotaloushanke (CEDIM) on viimein edennyt pilottivaiheeseen, jossa testataan yrityksille suunnattua käytettyjen tietotekniikkalaitteiden digitaalista Circulate Electronics - markkinapaikkaa.

Pilottimarkkinapaikan toteuttaa suomalainen Fiare Solutions Oy, jolla on vuosien kokemus digitaalisten markkina-alustojen kehittämisestä.

Pilottivaihe jatkuu syyskuun loppuun asti.

Circulate Electronics -markkinapaikka on tarkoitettu toimivien käytettyjen laitteiden välittämiseen yritykseltä toiselle. Tarpeettomiksi käyneistä tietotekniikkalaitteista luopuminen on tehty yrityksille mahdollisimman helpoksi. Riittää, kun jättää ilmoituksen markkinapaikalle.

— Olemme pyrkineet tekemään alustan käytöstä mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista, jotta kynnys vanhan laitteiston kierrättämiseen olisi matala. Kiertotaloushan on kuitenkin meidän kaikkien etu, hankkeen projektipäällikkö Sami Nykter pohtii.

Circulate Electronicsissa markkinapaikka hoitaa kaupat yrityksen puolesta välittämällä tiedot tarpeettomiksi käyneistä laitteista alustalla toimiville huoltoyrityksille, jonka jälkeen huoltoyritykset lähettävät luovuttajalle tarjouksen käytetyistä laitteista.

Huoltoyritysten tehtäviin kuuluu myös laitteiden tietoturvallinen tyhjennys, käyttöjärjestelmän uudelleen asentaminen sekä huoltaminen. Lopuksi huoltoyritykset jälleenmyyvät markkinapaikalla huollettuja laitteita kolmansille osapuolille, joille he tarjoavat myös asianmukaiset takuut oman palvelukonseptinsa mukaisesti.

Tulevaisuus rakennetaan kiertotaloudella

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Fiare Solutionsin pilotoima kiertotalousmarkkinapaikka on syntynyt tarpeesta. Kiertotalous ja suljetun piirin toimintaketjut näyttelevät tärkeää roolia tulevaisuuden kestävimmissä tuotantoketjuissa.

Samalla ne ovat myös merkittävä liiketoimintamahdollisuus.

Suomi on sitoutunut kiertotalouden kehittämiseen ja sen kunnianhimoisena tavoitteena on tulla digitaalisen kiertotalouden kärkimaaksi. Myös Euroopan unioni on nimennyt kiertotalouden yhdeksi keskeisimmäksi toimenpiteeksi ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa vuoteen 2050 mennessä.

Valtioneuvoston mukaan Suomi on kokonaisuudessaan jäljessä, mitä tulee kiertotalouden valjastamiseen yritysmaailmassa. Suomessa kierrätettyjen materiaalien osuus tuotannossa oli vuonna 2018 vain 7 prosenttia, kun koko EU-alueen keskiarvo oli noin 11 prosenttia.

Suljetun piirin toimitusketjussa yritys luo lisäarvoa keräämällä ja/tai ostamalla tuotteet takaisin käytön päätyttyä ja hyödyntämällä niitä kierron seuraavassa syklissä.

Erona perinteiseen tuotantoketjuun on sen kestävyys. Perinteisessä tuotantoketjussa raakamateriaalista jalostetaan tuote, josta tulee elinkaarensa päätteeksi jätettä.

Se on ympäristöä ja ilmastoa ajatellen täysin kestämätöntä.

Lisää tietoa aiheesta

Lisää tietoa Circular Economy Digital Marketplace -kiertotaloushankkeen saa ottamalla yhteyttä yhteyttä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Sami Nykteriin tai tutustumalla hankkeen verkkosivuihin osoitteessa:



https://www.haaga-helia.fi/fi/ajankohtaista/hankkeet/cedim-digitaalinen-markkinapaikka-kiertotalouden-edistajana

Halukkaat yritykset voivat osallistua Circular Electronics -markkinapaikan pilotointiin ottamalla yhteyttä osoitteen sivuilla olevan lomakkeen kautta osoitteessa:

https://circulate-electronics.com/page/haaga-helia?utm_source=Website&utm_medium=Article+&utm_campaign=HH_Pilot&utm_id=HH

Huomioithan kuitenkin ennen yhteydenottoa, ettei markkinapaikka ota vastaan tai välitä elektroniikkaromua, vaan se on tarkoitettu ainoastaan toimivien laitteiden välittämiseen uusille käyttäjille.

https://circulate-electronics.com/