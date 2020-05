Kehittyvästä Koillis-Helsingistä keskustellaan verkkotilaisuudessa – osallistua voi omalta kotisohvalta

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 19.5.2020 19.5.2020 19:19:50 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan päivän kokouksen päätöstiedote on luettavissa liitteenä. Päätöstiedote julkaistaan myös verkkosivuillamme. Julkaisemissa on nyt valitettava tekninen viive. Pöytäkirja korvaa esityslistan ja päätöstiedotteen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Lisää tietoa kaupunkiympäristölautakunnan toiminnasta voit lukea sivuiltamme osoitteesta: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/kaupunkiymparistolautakunta/ https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/kaupunkiymparistolautakunta/