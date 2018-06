Keisari vierailee Keravalla lasten hyväksi

Vesivek on Suomen johtava kattoremonttien toteuttaja. Kattosaneerausasiakkaanamme on vuosittain yli 5 000 pien- ja rivitalokiinteistöä ympäri Suomea. Kattoremonttien lisäksi Vesivek valmistaa, asentaa ja myy vuosittain yli 15 000 sadevesijärjestelmää ja kattoturvatuotetta. Keväällä 2016 konserni perusti Ruotsiin tytäryhtiön, joka tekee kattoremontteja Suur-Tukholman alueella Nordisk TakExpress -brändillä. Konsernin edellisen tilikauden liikevaihto oli noin 87 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa on lähes 600 työntekijää. Omistajina ovat kotimaisen pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto ja konsernin avainhenkilöt. Meidän katon alla on hyvä olla.