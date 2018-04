Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinto antibioottiresistenssin ja Parkinsonin taudin taklaajille

Kemianteollisuuden vuoden 2018 Innovaatiopalkinnon voittajat ovat Forchemin ja Hankkijan mäntyöljystä jalostettava rehuaine Progres® ja Herantis Pharman ja Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin työryhmän CDNF-proteiinihoito Parkinsonin tautiin. Palkinnon jakoi opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen Kemianteollisuus ry:n Kemiat kohtaavat -tilaisuudessa Helsingissä 17.4.2018.

Kemianteollisuus palkitsee alan toimijoita joka toinen vuosi jaettavalla, kokonaissummaltaan 20 000 euron suuruisella Innovaatiopalkinnolla. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksissä, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa toimivia tutkimus- ja tuotekehitysryhmiä uusien kemiallisten tuotteiden ja palveluiden luomiseen. Haussa on keksintöjä ja innovaatioita, jotka parantavat ihmisten ja ympäristön hyvinvointia sekä arkipäivässä että teollisissa tuotantoprosesseissa.

Forchemin ja Hankkijan mäntyöljystä jalostetullaProgres® -rehuaineella voidaan korvata rehuantibiootteja, edistää kotieläintuotannon kestävyyttä ja elintarvikkeiden puhtautta. Useita patentteja saanut, laajasti jo käytössä oleva Progres® vastaa maailmanlaajuiseen tarpeeseen korvata rehuantibiootit kotieläintuotannossa.

Herantis Pharman ja Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin CDNF-proteiinihoito Parkinsonin tautiin on osoittautunut tehokkaaksi hermosoluja suojaavaksi tekijäksi, joka on auttanut merkittävästi paitsi oireisiin myös taudin etenemiseen. Biologisen lääkeaihion kehitys on edennyt jo lumekontrolloituun kliiniseen tutkimukseen eurooppalaisissa Parkinson-keskuksissa.

"Kemianteollisuuden innovaatiokilpailun taso oli korkea ja mukana oli monia tieteellisesti hyviä ja mielenkiintoisia ehdokkaita. Voittajia yhdistää suuri potentiaali isojen globaalien haasteiden - antibioottiresistenssin ja neurologisten sairauksien - hoitamisessa", sanoo Neste Oyj:n tutkimus- ja kehitysjohtaja ja Kemianteollisuus ry:n Innovaatiovaliokunnan puheenjohtaja Petri Lehmus.

"Kemia on globaalisti kasvava ala ja jatkuvasti kehittyvä luonnontiede, joka yhdistää eri aloja ja ihmisiä. On hienoa nähdä, miten yhteistyöllä hyvästä ideasta luodaan tuote tai palvelu, joka voi merkittävällä tavalla parantaa elämän laatua", sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

"Koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta ovat Suomen menestystekijöitä. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen yhteisenä visiona on, että Suomeen syntyy kansainvälisesti vetovoimaisia, eri toimijoita yhdistäviä tutkimus- ja innovaatiokeskittymiä. Niissä kohtaavat tiedon käyttäjät ja tiedon tuottajat, ja niissä synnytetään uutta osaamista ja tiedettä sekä luodaan uusia tuotteita ja palveluja", sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

