Kemianteollisuus ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto neuvottelutulokseen

Kemianteollisuus: Alkuvuoden ripeä kasvu taittui 19.9.2017 09:01 | Tiedote

Kemianteollisuuden kasvu taittui alkuvuonna, vaikka edellisvuoteen verrattuna luvut näyttävät vielä nousua. Tämä näkyy varsinkin viennissä, jossa kasvua on yhä vuodentakaiseen, muttei juurikaan alkuvuoden lukemiin. Kemianteollisuuden vaikutus Suomen työllisyystilanteeseen on merkittävä. Ala työllistää suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta lähes 100 000 suomalaista, ja työllisyys on säilynyt vakaana.