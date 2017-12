Kempeleeseen tulee uusi kehitysvammaisten palvelukoti

Kempeleeseen Tuhkimonkaarre-kadulle tulee uusi kehitysvammaisten Attendo-palvelukoti. Rauhallisella paikalla sijaitsevan palvelukodin rakennustyöt alkoivat lokakuussa ja ovat edenneet seinäelementtien asennukseen ja katon paikalleen nostoon. Kohteen Attendolle urakoi paikallinen Siklatilat Oy.

”Rakennustyöt ovat sujuneet hyvin. Olemme viime aikoina rakentaneet monta palvelukotia ja meillä on muitakin kohteita käynnissä Attendon kanssa eri puolilla Suomea. Kotiseudulle on tietysti erityisen mukava rakentaa ja jättää paikallinen kädenjälki tänne”, sanoo Perttu Aikkila Siklatiloista.



Valmiiseen palvelukotiin tulee 15 tehostetun asumisen paikkaa ja 12 tukiasuntoa pihapiirin rivitaloon.



”Uusi palvelukoti korvaa Attendo Linnakartanon, joka on suunniteltu alun perin ikäihmisten hoivakodiksi, mihin käyttöön se palautuu remontin jälkeen. Uudessa palvelukodissa panostamme viihtyisyyteen ja pohjaratkaisut on tehty siten, että tiloja pystytään eriyttämään paremmin kehitysvammaisten ja autististen asukkaiden tarpeisiin. Esimerkiksi pienryhmissä toimiminen helpottuu”, kertoo Erja Kaksonen Attendosta.



Linnakartano ja rakenteilla oleva palvelukoti sijaitsevat lähellä toisiaan ja asukkaille tutut hoitajat jatkavat työtään uudessa palvelukodissa. Palvelukodin asukkaat tulevat ensisijaisesti Attendo Linnakartanosta sekä muualta Kempeleen kunnasta ja lähikunnista. Attendo on kunnan puitesopimuskumppani.