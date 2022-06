Kenelle Keski-Suomen ympäristökasvatuspalkinto Kolkutin 2022? Tee ehdotus luontopositiivisuuden edistäjästä!

Kolkutin-palkinnon 2022 teema on luontopositiivisuus. Tunnetko henkilön tai organisaation, joka on onnistunut tekemään mutkikasta luontokatoa ymmärrettäväksi? Tai jonkun, joka on saanut aikaan oivalluksia, joiden myötä toimintaa on muutettu luonnon kannalta suotuisammaksi? Kuka, mikä tai ketkä edistävät luontopositiivisuutta esimerkillisellä tavalla?

Haemme erityisesti tahoa, joka toimii vapaaehtoispohjalta, mutta myös muita ehdotuksia otetaan vastaan. Toimija voi olla paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen - kunhan toimintaa on Keski-Suomen alueella.

Tee ehdotuksesi viimeistään 31.7.2022 käyttäen oheista lomaketta. Perustele ehdotuksesi. Voit ehdottaa myös itseäsi tai edustamaasi tahoa.

KYKY-ryhmästä koottu tuomaristo päättää palkittavasta, ja palkinnon saaja julkistetaan Suomen luonnon päivänä 27.8.2022. Palkinto on taitelija Samuli Alosen Kolkutin-teos nimilaatalla. Tuomaristo voi harkintansa mukaan myöntää myös kunniamainintoja.

Palkinto on jaettu ensimmäisen kerran vuonna 2009, ja sen ovat aiemmin saaneet Jyväskylän luontokoulu, Juha ja Heidi Hintikka Hakolan tilalta, Petäjäveden metsäeskaritoiminta, Mustankorkea Oy ja Keuruun ekokylä. Palkinto jaetaan noin joka toinen vuosi.

KYKY-ryhmä on Keski-Suomen ELY-keskuksen koolle kutsuma yhteistyöryhmä, joka kokoaa kestävää kehitystä ja siihen liittyvää osaamista ja oppimista edistäviä tahoja yhteisen pöydän ääreen Keski-Suomessa.