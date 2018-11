Kennelliiton sähköiset palvelut tukevat koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä

Suomi on maailman kärkimaita koirille tehtyjen terveystutkimusten määrässä, sillä meillä tehdään vuosittain noin 64 500 virallista terveystutkimusta. Suomen Kennelliitto tekee tiivistä yhteistyötä eläinlääkäreiden ja tutkijoiden kanssa. Kerromme Eläinlääkäripäivillä erityisesti sähköisten palveluidemme tarjoamasta tuesta koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Tilastokeskuksen arvioimasta noin 700 000 Suomessa elävästä koirasta noin 530 000 on kirjattu Kennelliiton koirarekisteriin. Kennelliiton tunnistusmerkintä- ja omistajatietorekisteriin eli niin sanottuun FIX-rekisteriin voi rekisteröidä myös monirotuisen tai tuontikoiran, joita on rekisterissä jo 16 000.



Liiton ylläpitämä jalostustietojärjestelmä on kansainvälisesti ainutlaatuinen kaikille avoin tietokanta, joka sisältää koirien polveutumistietoja aina 1940-luvulta alkaen sekä koirien terveys-, koe- ja näyttelytuloksia.

Yleisimpiä koirien virallisia tutkimuksia ovat silmä-, lonkka-, kyynär- sekä polviniveltutkimukset. Kennelliitto siirtyy virallisissa koirien terveystutkimuksissa sähköisiin ennakkolähetteisiin ensi vuoden alusta alkaen silmä- ja maksatutkimuksia lukuunottamatta. Sähköisen ennakkolähetteen avulla tulos näkyy koiralla heti, kun se on tallennettu.

Eläinlääkäri voi tallentaa rokotukset näkyviin omistajan Omakoira-mobiilisovellukseen

Kennelliiton jäsenten on mahdollista saada oman koiransa rokotustiedot näkyviin liiton Omakoira-mobiilisovellukseen. Tämä edellyttää sitä, että omistaja on antanut luvan rokotustietojen näyttämiseen sovelluksessa, ja eläinlääkäri on tallentanut rokotustiedot Omakoira-järjestelmään. Parhaillaan rakennetaan myös yhteyttä rokotustietojen tallentamiseen Kennelliiton koirarekisteriin eläinlääkäriklinikoilla käytössä olevan Provet-järjestelmän kautta.

Kennelliiton rokotusmääräyksiä on päivitetty siten, että Omakoira-mobiilisovellukseen tallennetuilla tiedoilla voi todentaa koiransa rokotusten voimassaolon kokeissa, kilpailuissa, näyttelyissä ja muissa koiratapahtumissa kotimaassa. Ulkomaille matkustettaessa tarvitaan lemmikkipassi.

Eläinlääkäri voi myös tallentaa Omakoira-järjestelmään takautuvasti tietoja koiralle antamistaan vanhoista rokotuksista. Tällöin on muistettava ottaa koiran aiemmat rokotustodistukset mukaan rokotuksille eläinlääkärille mentäessä.

Eläinlääkäri merkitsee koiran rokotustodistukseen tai Omakoira-palveluun rokotuksen viimeisen voimassaolopäivän. Omakoira-mobiilisovellukseen kehitetään parhaillaan toimintoa, joka ilmoittaa omistajalle koiran rokotusten vanhenemisesta.

Löytöeläintaloille käyttöön uusi sähköinen palvelu koiranomistajien tavoittamiseksi

Kennelliitto on hiljattain ottanut käyttöön uuden sähköisen sovelluksen, jonka avulla löytöeläintalo voi lähettää koiranomistajalle viestin koiran talteenotosta. Kennelliiton Omakoira-palvelun kautta toimiva sovellus on käytössä kaikkina päivinä ympäri vuorokauden.

Käytännössä palvelu toimii siten, että löytöeläintalon edustaja syöttää koiran mikrosirunumeron sovellukseen, joka etsii koiran tiedot näkyville. Jos koira ei ole Kennelliiton rekisterissä tai sen omistaja ei ole tiedossa, saa löytöeläintalo tästä tiedon.

Mikäli koiran omistaja taas on tiedossa, lähtee hänelle viesti koiran löytymisestä joko tekstiviestinä matkapuhelimeen tai sähköpostina. Hän saa tiedot löytöeläintalosta, jonne hän voi ilmoittaa yhteystietonsa ja hakea koiransa. Löytöeläintalo ei saa suoraan omistajan yhteystietoja. Sovellusta voivat käyttää ne henkilöt, jotka löytöeläintalo on ilmoittanut Kennelliittoon, ja joille Kennelliitto on myöntänyt löytöeläinhenkilöpätevyyden.

Kennelliitto järjestää Eläinlääkäripäivillä lounasluennon perjantaina 30.11. kello 12.30–13.00 salissa 103. ​Koirien terveyttä ja hyvinvointia tukevista Kennelliiton sähköisistä palveluista kertoo PrettyBit Projects Oy:n toimitusjohtaja Juha Tenhunen. Kysymyksiin ovat vastaamassa ELL Liisa Lilja-Maula, jalostusasiantuntija Katariina Mäki ja antidopingasioiden yhteyshenkilömme Katariina Suomi. Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan kanssamme osastolle D9!