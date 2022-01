Keravan ensimmäinen 24/7 Alepa avataan Kannistoon 27.1. klo 10:00

Keravan Kanniston kaupunginosan ruokakauppatarjonta saa toivotun lisäyksen, kun uusi Alepa Kannisto avataan torstaina 27.1.2022. Myymäläpäällikkö Joni Lehtonen iloitsee myymälän rakennustöiden valmistumista, ja kertoo, että alueella kaupan aukeamista on odotettu hartaasti.

- Odotamme innolla myymälän avautumista ja sitä, että pääsemme palvelemaan alueen asukkaita. Kannistossa on ollut jo pidempään toiveissa oma ruokakauppa ja on mahtavaa, että vihdoin pääsemme sen nyt avaamaan. Haluamme tehdä Kanniston Alepasta alueensa näköisen ruokakaupan, ja tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa on tässä avainasemassa. Laittakaa Korttelitoiveita tulemaan, niin saadaan valikoimasta alueen osuvin, Lehtonen kertoo.

Alepa Kanniston 550 neliön suuruiseen myymälään tuodaan avauksen yhteydessä noin 5 000 tuotteen valikoima. Kaupan palveluihin sisältyy appelsiinimehukone, laaja paistopiste, kahvipiste sekä pankki- ja postipakettiautomaatti. Kahvipisteen valikoimaan kuuluu kuumien juomien lisäksi edulliset nuudeli- ja puuroannokset.

Uusi Alepa Kannisto on Keravan viides Alepa, muut Keravan Alepat sijaitsevat Kalevassa, Metsolantiellä, Jaakkolassa sekä Ahjossa.

Uusi ABC-latausasema laajentaa Keravan latauspisteverkostoa

Alepa Kanniston pysäköintialueen yhteyteen avataan myös ABC-latausasema, joka on varustettu neljällä AC-peruslatauspisteellä. Keravan sähkö- ja hybridiautojen latauspisteverkostoon kuuluu uuden Kanniston aseman lisäksi myös Prisma Keravan pysäköintitilojen latauspiste, josta löytyy myös DC-teholatauspisteet. Molempien asemien ladattava sähkö on 100 % uusiutuvaa tuulivoimaa.

S-ryhmän suurimman alueosuuskaupan HOK-Elannon tarjoama latausasemaverkosto kehittyy voimakkaasti vuoden 2022 aikana. Seuraava asema avataan maaliskuussa Klaukkalaan uuden S-marketin yhteyteen.

Alepa Kannisto