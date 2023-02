Kerro mielipiteesi Helsingin katujen talvikunnossapidosta

Kyselyssä pääset vastaamaan jalkakäytävien, pyöräväylien ja ajoratojen sekä aurattavien ulkoilu- ja puistoreittien talvikunnossapitoon liittyviin kysymyksiin.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 5–10 minuuttia. Saatuja vastauksia käytetään kunnossapidon kehittämiseen. Voit vastata karttapohjaiseen kyselyyn suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Vastaa kyselyyn (karttapohjainen)

Lyhytosoite: https://bit.ly/talvikunnossapito23

Näkövammaisilla on mahdollisuus vastata saavutettavaan kyselyyn.

Vastaa kyselyyn näkövammaisille (saavutettava)

Lyhytosoite: https://bit.ly/talvikunnossapito23-kartaton

Vastaa kyselyyn viimeistään 20.3.2023. Jos sinulla on yksityiskohtaista palautetta, joka vaatii välittömiä toimenpiteitä, lähetä viesti kaupungin palautekanavaan: hel.fi/palaute.

Energian säästötoimet ja Ukrainan sodan vaikutukset haastaneet talvikunnossapitoa

Lumitöissä on tänä vuonna ollut uusia kokeiluja muun muassa lumen sijoittelussa ja varastoinnissa. Pysäköintipaikkoja on otettu tänä talvena lumitilaksi Vallilassa sekä Taka-Töölössä. Kokeilussa lumi varastoidaan pysäköintipaikoille eikä sitä kuljeteta pois.

”Teemme vuosittain kyselyn talvihoidosta, sillä kaupunkilaisten palaute on tärkeää. Kyselyn tuloksia ja karttamerkintöjä tarkastellaan alueittain ja hyödynnetään talvikunnossapidon järjestämisessä ja työmme kehittämisessä. Tänä talvena olemme saaneet ilahduttavasti enemmän myös hyvää palautetta. Palautteet huomioidaan ja niillä on merkitystä, vaikka jokaiselle yksittäiselle kadulle ei välitöntä parannusta heti saataisikaan”, kertoo tiimipäällikkö Tarja Myller Helsingin kaupunkiympäristön katualueiden kunnossapidosta.

Helsingissä on yhteensä yhdeksän lumen vastaanottopaikkaa. Hernesaaren lumenvastaanottopaikka on tänä talvena ollut käytettävissä ainoastaan päiväaikaan kello 7–22.

Ukrainan sodasta johtuvalla raaka-ainepulalla ja energiakriisillä on ollut vaikutuksia myös talvikunnossapitoon. Liuossuolaa on ollut rajoitetusti saatavilla ja sen puute on vaikuttanut etenkin hoitomenetelmiin tehostetun talvihoidon pyörä- ja kävelyreiteillä. Sähkön säästämiseksi kaupunki on luopunut tänä talvena kunnossapidettävien portaiden lämmittämisestä.

Tehostetun talvihoidon reitistö laajeni talvelle 2022–2023 ja kattaa nyt noin 95 kilometriä pyöräilyn ja kävelyn reittejä.

Näin talvikunnossapito hoidetaan Helsingissä

Helsingin kadut puhdistetaan ennalta määriteltyjen hoitoluokkien mukaisesti. Työt on priorisoitu niin, että ensiksi hoidetaan pääväylät, joukkoliikennekadut sekä tärkeimmät jalankulku- ja pyöräilyreitit. Asuntokatujen vuoro tulee niiden jälkeen.

Kaupunki vastaa talvihoidosta ajoradoilla, pyöräväylillä ja esikaupunkialueiden jalkakäytävillä. Kantakaupungissa jalkakäytävien hoito on kiinteistönomistajien vastuulla.

Kaupungin kunnossapidettäviä autoliikenteen katuja ja teitä on noin 1 200 kilometriä. Pyörä- ja kävelyteitä on noin 2 500 kilometriä.