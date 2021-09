Kesäkausi päättyi sinilevien runsastumiseen Pohjois-Savon järvillä

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 26.8.2021 26.8.2021 10:08:27 EEST | Tiedote

Kallaveden vedenpinta on tasossa NN+ 81,40 m, joka on enää noin 10 cm ajankohdan mediaaniarvon alapuolella. Ennusteiden mukaan tulovirtaamat ovat kasvussa ja sitä myötä myös Kallaveden vedenpinta on hitaassa nousussa. Keskiennusteen mukaan pinta nousee nykyisestä tasosta noin 20 cm lokakuun alkuun mennessä. Kallaveden juoksutuksia säädellään Leppävirralla sijaitsevien Konnuksen ja Naapuskosken säännöstelypadoilla, jotka ovat edelleen kiinni. Kallaveden kokonaislähtövirtaama on tällä hetkellä noin 90 m3/s. Iisalmen reitillä Onkiveden ja Poroveden vedenpinta noussut viimeaikaisten sateiden ansiosta ajankohdan tavoitekorkeuksiin. Runsaat sateet nostivat Kiurujärven vedenpinnan maanantai-tiistai välisenä aikana noin 60 cm. Runnin patoa avaamalla pyrittiin vedenpinnan nousua hidastamaan. Ongelmana on Kiurujoen ”ahtaus”, eli Kiurujoessa säännöstelypadon yläpuolisessa jokiosassa syntyy muutamissa kapeikoissa virtaushäviöitä ja tämän seurauksena veden virtaus hidastuu. Näitä kapeikkoja on tark