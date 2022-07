Kesäkuuma herättää rakkaushuijarit verkossa – näin tunnistat petosyrityksen

Vakuutuspalveluyritys mySafety IroResearchillä teettämän tutkimuksen* mukaan kaksi prosenttia suomalaisista on ollut rakkaushuijauksen kohteena ja neljä prosenttia suomalaisista tietää jonkun, joka on ollut rakkaushuijauksen kohteena. Heistä yhteensä 23 prosenttia arvioi rakkaushuijauksen uhrin menettäneen petoksen yhteydessä yli 5 000 euroa.

”Vaikka prosenttiluku kuulostaa pieneltä, väkilukuun suhteutettuna luvut ovat huomattavia. Noin 90 000 suomalaista on joutunut rakkaushuijauksen kohteeksi ja noin 180 000 suomalaista tietää jonkun rakkaushuijauksen kohteena olleen henkilön”, identiteettivarkauksien asiantuntija mySafetyn maajohtaja Johanna Abgottspon sanoo.

Rakkaushuijaus on petosrikos

Rakkaushuijauksella tarkoitetaan petosta, jossa rakennetaan luottamus tuntemattomaan henkilöön tyypillisesti sosiaalisen median kautta. Luottamuksen synnyttyä rakkaushuijari pyytää uhriltaan rahaa, ja ne saatuaan häipyy kuvioista.

”Rakkaushuijaus on luonteelta petosrikos, mutta jos se tehdään väärennetyn identiteetin avulla, se täyttää myös identiteettirikoksen piirteet. Identiteettivarkaus on asianomistajarikos ja uhrin on myös vaadittava rangaistusta sen tekijölle. Tällöin identiteettirikos tapahtuu rikoksen tekijän ja väärennyt identiteetin omistajan välillä”, Abgottspon kertoo.

MySafetyn tutkimuksen mukaan rakkaushuijauksia rakennetaan usein jopa vuosia. Seitsemän prosenttia rakkaushuijauksen kohteista tai rakkaushuijausta läheltä seuranneista ilmoitti huijauksen kestäneen yhdestä kahteen vuoteen ja neljä prosenttia yli kaksi vuotta. Vastaajista 27 prosenttia ilmoitti huijauksen kestäneen alle kuukauden, mikä tarkoittaa todennäköisesti sitä, ettei yritys onnistunut.

”Rakkaushuijaus perustuu luottamuksen saamiseen. Sen vuoksi tätä petoksen muotoa rakennetaan pitkään. Tästä erillisenä rakkaushuijausmuotona on julkisuuden henkilön nimissä lähetetyt rahanavun pyynnöt. Lehtitietojen mukaan näitä on tehty vuosien varrella esimerkiksi Juha Tapion nimissä, Abgottspon jatkaa.

Rakkaushuijauksiin liittyy rahanmenetyksen lisäksi häpeän tunne

MySafety kehottaa valppauteen kaikissa internetin kautta tulevissa yhteydenotoissa, joissa vannotaan ystävyyttä, jopa rakkautta, ja pyydetään rahaa.

”Rakkaushuijauksiin liittyy valtavasti häpeää. Sen vuoksi niitä ei usein paljasteta koko karuudessaan edes perhepiirille. Pahimmillaan niissä on Suomessakin menetetty satoja tuhansia euroja ja niitä on voitu rahoittaa esimerkiksi pikavipeillä. Erittäin surullisia tarinoita.”

Rakkaushuijauksia on tutkittu Suomessa verrattain vähän. Keskusrikospoliisi kommentoi ilmiötä mediassa vuonna 2020. Silloin Suomessa oli toteutettu vähintään sata raportoitua rakkaushuijausta kuudessa kuukaudessa, ja niissä menetettiin yhteensä kolme miljoonaa euroa.

Näin tunnistat rakkaushuijausyrityksen

Pyri kehittämään keskustelua pois chatistä, esimerkiksi videopuhelu-muodossa. Tyypillisesti rakkaushuijarit kieltäytyvät videopuheluista, paljastumisriskin vuoksi. Etsi Googlesta, löytyykö henkilöstä tietoa ja täsmäävätkö tiedot hänen antamiinsa. Etsi henkilön lähettämä kuva käänteisellä kuvahaulla. Jos netistä löytyy hänen kuvansa, tarkastele sivustoja ja mahdollisuutta siitä, käyttääkö henkilö jonkun toisen kuvaa. Epäilyttäviä nettisivuja voi tarkastella ja analysoida esimerkiksi www.scamadviser.com -sivustolla. Kyseinen sivusto ilmoittaa, mikäli se havaitsee jotain epäilyttävää. Myös yritysten nettisivuilla oleviin kuviin on mahdollista tehdä käänteinen kuvahaku. Selvitä myös tarkasti saamasi pankkiyhteystiedot ja jos et ole varma, kenelle tai mihin raha on menossa, on hyvä kysyä neuvoja omalta pankiltasi.

Lähde: Rikosuhripäivystys Riku

Tietoa tutkimuksesta

Kyselytutkimuksen toteutti 10.–20.2.2022 IROResearch Oy. Kyseessä on valtakunnallinen kuluttajapaneeli, jossa otos on painotettu iän, sukupuolen sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimukseen osallistui tuhat suomalaista. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. + 3,2 %-yksikköä.