Kesän käsityökirjoissa miehet neulovat ja nypläävät

Kesän kuumin mies ei olekaan se, joka kokkaa tai kalastaa, vaan se joka neuloo ja nyplää! Suomalaisen pitsinnypläyksen maailmankartalle nostanut Tarmo Thorström on osoitus siitä, mitä voi tapahtua, kun nuori mies astuu ennakkoluulottomasti itselleen täysin vieraalle tontille. Markus Haakana puolestaan avaa neulomisen perustekniikkaa miesten logiikalla teoksessaan Jätkä neuloo. Moreeni julkaisee kevään ja kesän listoillaan yhdeksän käsityökirjaa. Villasukkien lisäksi neulotaan lapasia ja vaatteita, virkataan huiveja ja tutustutaan nypläykseen.

Johanna Meriläinen : Virkatut huivit (ilm. 28.3.)

Virkkaa maisema huiviksi! Kirjassa on noin 20 ohjetta erilaisiin huiveihin, kaulaliinoihin ja ponchoihin. Meriläisen huivimalleissa kuljetaan maalta pellonreunaa pitkin aina merenrantaan ja kaupungin mukulakivikaduille asti. Meriläinen on kolmen tytön äiti ja intohimoinen virkkaaja, jolta on aikaisemmin ilmestynyt kirja Virkatut korut (2016).

Merja Ojanperä : Kauneimmat neuleet (ilm. 2.5.)

Rakastetun neuletaiturin uudessa kirjassa verhoudutaan erilaisiin neuleisiin kiireestä kantapäähän. Yli 20 neulemallia sisältää puseroita, sukkia ja asusteita. Tekijälle ominaista on pitsin ja palmikoiden yhdistely sopusointuisiksi kokonaisuuksiksi. Merja Ojanperä on Suomen suosituimpia neulesuunnittelijoita, jonka aiemmat neulekirjansa ovat olleet myyntimenestyksiä.

Tiina Kuu : Tuhansien villasukkien maa ( ilm. 30.5. )

Neulojana ja suunnittelijana nimeä niittänyt Tiina Kuu luonnehtii itseään kunnianhimoiseksi perfektionistiksi, jolle neulominen on lähes elinehto. Hänen ensimmäisen kirjansa sukkamallit ovat saaneet innoituksensa kotimaisista klassikkobiiseistä ja niissä on vaikutteita suomalaisesta neuleperinteestä. Suosituslangat on valittu kotimaisten värjäämöiden valikoimista.

Markus Haakana : Jätkä neuloo (ilm. 01.0 6 . )

Markus Haakana on helsinkiläinen copywriter, joka aloitti neulomisharrastuksen seitsemän vuotta sitten. Nykyään hän neuloo koko nelihenkisen perheensä kaikki neulevaatteet ja haluaa innostaa kaikkia miehiä ja poikia neulomaan, koska se on yksinkertaisesti älyttömän rentouttavaa ja antoisaa puuhaa.

Jätkä neuloo -kirjan avulla mieskin oppii neulomaan muun muassa erilaisia kaulaliinoja ja pipon. Ohjeiden ohella eri-ikäiset neulovat miehet kertovat, kuinka löysivät oman neuleharrastuksensa ja mitä se heille merkitsee.

Hanne Piirainen: Koko perheen villasuka t (ilm. 27.6.)

Vaateta villasukilla koko suku vekarasta vaariin! Hanne Piiraisen villasukat ovat reiluja ja lämpimiä arkisukkia jokapäiväiseen käyttöön kotona, mökillä ja metsässä. Näillä ohjeilla voit neuloa villasukkia kaikenkokoisiin jalkoihin. Ohjeissa kokohaarukka on jopa 22–50.

Tarmo Thorström : Moderni pitsinnypläys (ilm. 1.7.)

Tässä kirjassa nypläystä lähestytään ennakkoluulottomasti kokeillen eri materiaaleja, joista syntyy aivan uudenlaisia nypläystöitä: koruja, heijastimia, hattuja ja vaikka riippumatto.

Tarmo Thorström on raumalainen opettaja ja pitsinnyplääjä, joka on uudistanut nypläysperinnettä tuoreilla ideoillaan ja rohkeilla materiaalivalinnoillaan.

Pirjo Iivonen : Jämälankasukat (ilm. 5.7.)

Neulo keränloput ihaniksi sukiksi! Taitavasti värejä yhdistelevillä ohjeilla syntyy loppuun asti harkittuja villasukkia. Saat myös hyviä vinkkejä esimerkiksi lankojen jatkamiseen ja päättelyyn neuloessa. Pirjo Iivonen tunnetaan taidokkaasta designistaan ja monipuolisesta tekniikastaan.

Ieva Ozolina : Latvian lapaset (ilm. 18.8.)

Latvialainen kirjoneuleperinne hakee vertaistaan mallien moninaisuudessa ja värien runsaudessa. Kirjassa on peräti 50 kaunista neulemallia lapasiin, kämmekkäisiin ja ranteenlämmittimiin. Latvialainen Ieva Ozolina pitää omaa lankakauppaa Riian vanhassakaupungissa ja hän kiertää myös käsityömessuilla ympäri maailmaa myymässä omia tuotteitaan.

Pirjo Iivonen et al. : Suuri suomalainen toivesukkakirja 2. Lasten sukat (ilm. 29.8.)

Suosittu miesten toivesukkakirja saa jatkoa: nyt ovat vuorossa lapset. Kirjassa kymmenen suosikkisuunnittelijaa esittelee kukin kolme uutta, persoonallista lasten villasukkamallia. Sukat on jaettu kolmeen kokoluokkaan: vauvat, tarhaikäiset ja koululaiset.

Kirjan tekijät Pirjo Iivonen, Tiina Kaarela, Lumi Karmitsa, Niina Laitinen, Merja Ojanperä, Mervi Pasanen, Piia Maria Pekkanen, Anna-Karoliina Tetri, Saara Toikka ja Marjukka Vuorisalo ovat Moreenin suosittuja suunnittelijoita.

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

Lisätiedot, pdf-vedokset ja tekijöiden haastattelupyynnöt: adele.couavoux@otava.fi