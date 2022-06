Kesän lastenkirjoissa ajankohtaisia aiheita ja mielikuvituksen riemua

Annastiina Storm: Teräsmiespoika ja muita lentäviä asioita, lastenromaani, kuvitus Sari Airola

Taidokkaan kaunokirjailijan lastenkirjadebyytti kertoo kymmenvuotaasta Eevertistä, jolla on kesälomallaan on kolmen kohdan tehtävälista:

1) Opettele lentämään

2) Pelasta kaupunki

3) Etsi pää, johon lentäjänlakki istuu täydellisesti.

Eevertille on nimittäin selvinnyt, että hänellä on isä - eikä kuka tahansa isä vaan itse Teräsmies! Se tarkoittaa, että hän on Teräsmiehen poika, jolla on erityisiä voimia.

Ikäsuositus 7–12

Anu Kaaja & Lee Lahikainen: Florian & Griselda, kuvakirja

Postiluukusta on pujahtanut sisään pieni peikko nimeltä Kiira! Pian kaaos valtaa koko kodin ja nukenraajat tursuavat ikkunoista. Florian ja Griselda käyvät etsimään kummaa kujeilijaa. Sitten pitää vielä selvittää, kuinka Kiira-peikko kesytetään - ja miksi pieni taikaotus riehuu!

Aikuisten romaaneistaan tunnetun Anu Kaajan ensimmäisessä lastenkirjassa koetaan liiallisen kiireen seuraukset. Kirjan hauskat lorut ovat täynnä kielellistä ilottelua. Nukketeatteritaiteilija Lee Lahikainen on luonut teoksen ainutlaatuiset kuvitukset paperiteatterin keinoin.

Ikäsuositus 4–8

Eppu Nuotio & Sanna Pelliccioni: Lappukaulatyttö, kuvakirja

Rakastetun näyttelijä Heidi Krohnin muistoihin perustuva kertomus palauttaa mieliin Suomen historian liian vähän käsitellyn vaiheen: Suomesta lähetettiin noin 80 000 sotalasta pääasiassa Ruotsiin. Heistä osa on vielä elossa, ja nyt on aika kuulla heidän tarinansa. Eppu Nuotion ja Sanna Pelliccionin yhteinen kädenjälki rakentaa liikuttavan kertomuksen vähän puhutusta tositarinasta - pienen Heidin matkasta meren yli.

Ikäsuositus 6–10

Harri Veistinen: Revontuliefekti ja oranssit tiput, lastenromaani, kuvitus Teemu Juhani

Revontuliefekti ja oranssit tiput kertoo Valentinista, jonka vanhemmat ovat ylihuolehtivia, ja lähilammen sorsista, jotka muuttuvat oransseiksi! Eikö kukaan muu huomaa mitään? Revotuliefekti-sarja on tarkoitettu alakoululaisille, jotka arvostavat huumoria ja huimia juonenkäänteitä! Sarjan aloitus.

Ikäsuositus 7–12

Reetta Niemelä & Anne Vasko: Mummojen kirja!, kuvakirja

Mummo Metsä ja mummo Myyrä viettävät tapahtumarikkaan päivän kaupungissa. Palkitun tekijäparin kirjassa mummot saavat olla kaikenlaisia: viisaita tai lennokkaita tai osoittaa mieltään. He rakastavat rauhaa, ajavat saabbia tai tanssivat torilla. Ennen kaikkea he ovat itsellisiä ja elävät omannäköistä elämäänsä. Elävät, rakastavat ja pitävät huolta kukin omalla tavallaan.

Ikäsuositus 3–99

Hae kannet ja kirjailijakuvat

