Kesän päällystysohjelma Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Kesän 2021 päällysteohjelma on valmistunut ja päällystystyöt Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa käynnistyvät huhti-toukokuun vaihteessa. Rahaa teiden päällystämiseen on käytettävissä tänä vuonna huomattavasti viime vuotta vähemmän, yhteensä n. 16 M€. Päällystysohjelman pituus on tässä vaiheessa noin 300 km. Se on selvästi vähemmän kuin viime vuonna, mutta päällystysmäärä on kuitenkin samaa luokkaa kuin 2010-luvulla keskimäärin. Päällystyskohteiden valinnassa painotetaan edelleen vilkkaasti liikennöityjä teitä. Päätiet ovat tällä hetkellä kohtuullisen hyvässä kunnossa, ja sen takia on mahdollista toteuttaa jonkin verran päällystyskohteita myös alemmalla tieverkolla. Kevyen liikenteen väyliä päällystetään hieman keskimääräistä enemmän, yhteensä n. 30 km.

Viime vuonna päällystysmäärä oli poikkeuksellisen suuri johtuen saaduista lisärahoituksista ja bitumin alhaisesta hinnasta. Tänä vuonna bitumin hinta on korkeampi ja tämän vuoden päällystysrahoitus on samaa luokkaa kuin 2010-luvulla keskimäärin. Toivottavaa olisi, että päällystysrahoitus olisi pitkäjänteisesti riittävällä tasolla, jotta pystyttäisiin vähentämään korjausvelkaa. Päällystyskohteiden valinnassa painotetaan edelleen vilkasliikenteisiä pääteitä, joiden päällysteet ovat urautuneet. Alemman tieverkon kunto joustaa rahoituksen mukaan. Päätiet ovat tällä hetkellä kohtuullisen hyvässä kunnossa, ja sen takia on mahdollista toteuttaa jonkin verran päällystyskohteita myös alemmalla tieverkolla. Perinteinen pakkastalvi vaurioitti päällysteitä aiempia, leudompia talvia vähemmän. Päällysteet olivat myös viime kesän jäljiltä aiempaa paremmassa kunnossa mm. pitkän päällystysohjelman sekä erillisen paikkausohjelman johdosta. Sen avulla onkin pystytty sekä tekemään kestävämpiä ja laadukkaampia paikkauksia vilkkaille ja keskivilkkaille teille, että pystytty ehkäisemään päällysteiden rapautumista talviaikaan.Vähäliikenteisellä tieverkolla päällystevaurioita on paikoitellen niin paljon, että pääosin niitä joudutaan pitämään liikennöitävässä kunnossa täsmäpaikkauksilla. Päällystysohjelman kohteet on valittu kuntomittausten ja asiakastarpeiden perusteella. Vilkkaimpia pääteitä päällystetään tänä vuonna yhteensä noin 100 km, keskivilkkaita teitä vajaa 70 km ja vähäliikenteisempiä teitä runsas 130 km. Kevyen liikenteen väyliä päällystetään tänä vuonna noin 30 km. Kevyen liikenteen päällystyskohteet on valittu päällystevaurioiden ja asiakastarpeiden perusteella. Liikenteellisesti merkittävimmät päällystyskohteet vuonna 2021 Vt 1 Raadelma – Skarppakulla

Vt 1 Pitkäporras - Paimio

Vt 8 Pitkämäki - Huhko

Vt 8 Lemmi - Katinhäntä

Vt 8 Laitila – Varhokylä

Vt 8 Unaja - Kortela

Vt 8 Luvia - Pori

Vt 9 Auran kohta

Vt 9 Kyrön kohta

Vt 9 Karhula - Loimaa

Vt 9 Loimaa - Metsämaa

Kt 41 Oripää – Virttaa

Kt 52 Perniön kiertoliittymä

Mt 185 Härkämäen kohta

Mt 186 Salo - Kisko

Mt 189 Poikko - Rymättylä

Mt 204 Säkylä – Eura

Mt 2680 Pooskeri – Merikarvia Lisää tietoa kesän päällystystöistä netissä Nettisivuille on koottu lista kaikista kesän päällystyskohteista. Kohteet löytyvät myös kartalta. - Päällystystyöt Varsinais-Suomessa (vayla.fi) - Päällystystyöt Satakunnassa (vayla.fi) Tiedotamme päällystystöistä myös ELYn twitterissä @VarsinaisELY. Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, kunnossapitoasiantuntija Veli-Pekka Pelttari, p. 040 705 0902 ja päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 040 503 8843

