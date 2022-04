Kesän päällystystyöt alkamassa huhti-toukokuun vaihteessa

Kesän 2022 päällystystyöt Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa käynnistyvät huhti-toukokuun vaihteessa. Rahaa teiden päällystämiseen on käytettävissä tänä vuonna hieman viimevuotista enemmän, yhteensä n. 21 M€. Päällystysohjelman pituus on tässä vaiheessa kuitenkin vain noin 250 km, eli kuudesosan lyhyempi viimevuotiseen verrattuna. Tuottavuutta laskeva tekijä on öljytuotteiden, kuten asfaltin sideaineena käytettävän bitumin, merkittävä maailmanmarkkinahinnan nousu. Valinnassa painotetaan edelleen vilkkaasti liikennöityjä teitä. Päätiet ovat tällä hetkellä kohtuullisen hyvässä kunnossa, ja sen takia on mahdollista toteuttaa jonkin verran päällystyskohteita myös alemmalla tieverkolla. Kävely- ja pyöräilyväyliä päällystetään yhteensä n. 27 km.

Päällystystöissä käytettävien raaka- ja polttoaineiden hinnat ovat olleet merkittävässä nousussa. Lopullista kustannustasoa on vaikea ennustaa, mutta nykytiedoin voi arvioida erityisesti asfaltin sideaineena käytettävän bitumin hinnan kallistumisen viimevuotisesta nostavan päällystämisen hintaa noin 30 prosenttia. Varautumistarve kustannusten muutoksiin on vuonna 2022 poikkeuksellisen suuri. Öljytuotteiden hintatason heittelyt päällystyskauden aikana vaikuttavat merkittävästi toteutettavien kohteiden määrään. Tienpidossa jatketaan kustannustason muutosten tarkkailua ja varaudutaan kohteiden karsimiseen ohjelmasta jopa kesäkauden aikana, jos maailmanmarkkinatilanne niin vaatii. Toisaalta, jos hintataso laskee, on myös valmius lisätä kesän päällystyskohteita. Päällystyskohteiden valinnassa painotetaan edelleen vilkasliikenteisiä pääteitä, joiden päällysteet ovat urautuneet. Alemman tieverkon kunto joustaa rahoituksen mukaan. Päätiet ovat tällä hetkellä kohtuullisen hyvässä kunnossa, ja sen takia on mahdollista vielä toteuttaa jonkin verran päällystyskohteita myös alemmalla tieverkolla. Lounais-Suomen alkuvuoden 2022 vaihtelevat lämpötilat vaurioittivatpäällysteitä paljon edellistä pakkastalvea enemmän. Päällysteet olivat kuitenkin edellisten kesien jäljiltä aiempaa paremmassa kunnossa mm. pidempien päällystysohjelmien sekä erillisen paikkausohjelman johdosta. Paikkausohjelman avulla onkin pystytty sekä tekemään kestävämpiä ja laadukkaampia paikkauksia vilkkaille ja keskivilkkaille teille, että pystytty korjaamaan nopeasti päällysteiden rapautumista talvikauden päätyttyä. Vähäliikenteisellä tieverkolla päällystevaurioita on sen sijaan paikoitellen niin paljon, että pääosin niitä joudutaan pitämään liikennöitävässä kunnossa täsmäpaikkauksilla. Päällystysohjelman kohteet on valittu kuntomittausten ja asiakastarpeiden perusteella. Vilkkaimpia pääteitä päällystetään tänä vuonna yhteensä noin 70 km, keskivilkkaita teitä noin 50 km ja vähäliikenteisempiä teitä runsas 100 km. Kävely- ja pyöräilyväyliä päällystetään tänä vuonna noin 27 km. Kävely- ja pyöräilyväylien päällystyskohteet on valittu havaittujen päällystevaurioiden ja saatujen asiakaspalautteiden perusteella. Liikenteellisesti merkittävimmät päällystyskohteet vuonna 2022 Vt 1 Uskelanjoki – Isokylä ja Hepojokilaakso – Pukkila

Vt 2 Kanteenmaan kohta, Huittinen – Raijala ja Nakkilan kohta

Vt 8 Rauman kohta, Peränkylä – Luvia E ja Luvia – Niittumaa

Vt 11 Kullaa - Kaasmarkku

Vt 23 Kankaanpää - Niinisalo

Kt 40 Turun kehätie, kolme jaksoa

Kt 44 Kankaanpään kohta

Kt 52 Kuusjoen kohta

Mt 180 ja Mt 2200 Kausela – Veitenmäki

Mt 185 Krookila - Kaanaa

Mt 186 Uskela ja Toijan kohta

Mt 189 Poikko – Rymättylä

Mt 192 Pyhe ja Taivassalo - Kaitainen

Mt 204 Tortinmäki – Yläne, kaksi jaksoa

Mt 2600 Pomarkku – Lavia, kolme jaksoa Lisää tietoa kesän päällystystöistä netissä: Varsinais-Suomi: https://vayla.fi/paallystystyot-varsinais-suomessa

Satakunta: https://vayla.fi/paallystystyot-satakunnassa Tiedotamme päällystystöistä myös ELY-keskuksen twitterissä @VarsinaisELY. Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, kunnossapitoasiantuntija Veli-Pekka Pelttari, p. 040 705 0902 ja päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 040 503 8843

