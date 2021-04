Kesän päällystystyöt käynnistyvät vapun jälkeen

Jaa

Varsinais-Suomen maantieverkon päällystystyöt käynnistyvät vapun jälkeen. Tällä viikolla aloitetaan päällystystä valmistelevat työt Maanpääntiellä (mt 12159) Turun Hirvensalossa. Vapun jälkeisellä viikolla päällystetään kyseinen Maanpääntie, Kakskerrantien eli maantien 1821 kevyen liikenteen väylää vajaa 1 km Friskalan kohdalla sekä maantietä 12268 Maaria-Vaiste noin 3,5 kilometrin matkalla. Satakunnassa maanteiden päällystystyöt käynnistyvät toukokuun puolivälissä.

Päällystystöitä valmistelevia pohjatöitä tehdään Maanpääntiellä (mt 12159) tällä viikolla 26.4. alkaen. Vapun jälkeen tie päällystetään koko maantieosuudeltaan eli noin 2 kilometrin matkalla ja työt kestävät vajaan viikon. Tie on päällystettävällä osuudella kaksikaistainen ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Työmaan kohdalla on myös alennettu nopeusrajoitusta. Päällystystöitä tehdään päivä- ja ilta-aikaan. Tielläliikkujien on syytä varautua liikenteen hidastumiseen tietyömaan läheisyydessä sekä liikenteen hetkelliseen pysäyttämiseen.

Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen vasta kun tiemerkinnät on maalattu päällystystöiden jälkeen. Mahdollinen sade voi sotkea aikataulun, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Sade voi myös viivästyttää tiemerkintöjen tekemistä, sillä tiemerkintöjä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä. Maaria-Vaiste -osuudella liikenteenohjauksessa on käytössä saattoauto.

Lisää tietoa teiden päällystämisestä löytyy verkkosivuilta:

Päällystystyöt 2021 - Varsinais-Suomi

Päällystystyöt 2021 – Satakunta

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 040 503 8843 ja kunnossapitoasiantuntija Veli-Pekka Pelttari, p. 040 705 0902