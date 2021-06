Kesästä alkaa Tampereen seudun matkailun uusi nousu

Tampereen matkailukesästä enteillään menestyksekästä. Positiivisia merkkejä antavat muun muassa myytyjen hotellihuoneiden määrä, joka on Benchmarking Alliancen tilastojen mukaan viimeisen kuukauden aikana Tampereella lähes viisinkertaistunut vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verraten. Suureen kasvuun vaikuttavat kuitenkin viime vuonna vielä huhti-toukokuussa osin suljetut hotellit.

Myös visittampere.fi-sivuston kävijämäärät ovat huhti-toukokuulla kasvaneet yli 60 % viime vuoteen verrattuna.

– Tuleva kesä näyttää jo valoisammalta kuin viime vuosi. Tampereen alueelle erilaiset kesätapahtumat tuovat paljon matkailijoita, joista kaikki yritykset hyötyvät. Toivon, että tästä kesästä lähtee uusi matkailun kasvu, joka ei enää syksyllä taitu pandemiaan, vaan jatkaa kasvuaan kohti koronaa edeltävää aikaa. Suomella ja Tampereella on mahdollisuus nousta suuremmaksi matkailualueeksi kuin se on koskaan ollut, koska meillä on maine turvallisena ja puhtaana maana – kunhan se osataan oikein hyödyntää ja markkinoida, toteaa matkailujohtaja Jari Ahjoharju Visit Tampereesta.