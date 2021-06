Kesätöitä on merkittävästi enemmän kuin vuosi sitten – vielä ehtii: tarjolla 2 800 työpaikkailmoitusta

Duunitorilla on ollut läpi kevään auki huomattavasti enemmän kesätyöpaikkoja kuin viime vuonna ja sitä edellisenä vuonna. Vielä nyt alkukesälläkin paikkoja on tarjolla yllättävän paljon. Katso myös, millä aloilla on eniten viime hetken kesätöitä.

Pinja Siukola sai 4H-järjestön avulla neljän viikon kesätyön ruokakaupasta. Kuva: 4H / Jouni Ranta

