Kesätyö täynnä magiaa! Linnanmäen hupimestareiden rekrytointi on käynnistynyt!

Helsingin hauskimman kaupunginosan kausityöntekijähaku on käynnistynyt 8.1.2018. Linnanmäki palkkaa satoja työntekijöitä moniin erilaisiin työtehtäviin.

Linnanmäki tarjoaa työpaikan vuosittain sadoille kausityöntekijöille, joiden tärkeimpinä tehtävinä on vastata huvipuistokävijöiden viihtyvyydestä ja varmistaa asiakkaiden ikimuistoinen huvipuistokokemus.

Tänä vuonna Linnanmäelle etsitään laitetyöntekijöitä, pelimyyjiä, siistijöitä, järjestyksenvalvojia, puutarhatyöntekijöitä, lipunmyyjiä sekä kioski-, kahvila-, ravintola- ja myymälätyöntekijöitä. Pääsääntöisesti tehtävien alaikäraja on 18 vuotta.

Linnanmäki on tunnettu hyvänä työyhteisönä ja sen tavoitteena on olla lähitulevaisuudessa Suomen paras työpaikka. Konkreettisia askelia päämäärää kohti otettiin syksyllä, kun huvipuisto sai Great Place to Work® -sertifikaatin. Henkilöstölle tehdyssä kyselyssä selvisi mm., että huvipuistossa on erityisen hyvä yhteishenki ja että hupimestarit ovat ylpeitä työpaikastaan.

- Meille on sydämen asia, että hupimestarimme viihtyvät Linnanmäellä. Monelle nuorelle Linnanmäki on ensimmäinen työpaikka, ja haluamme tarjota ainutlaatuisia kokemuksia ja näyttää, millainen hyvä työyhteisö voi olla, kertoo Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin.

Kausityöpaikkoja on auki satoja ja hakemuksia odotetaan tänäkin vuonna useita tuhansia.

- Tärkeintä Linnanmäellä työskentelevälle on asenne, sillä Linnanmäen sielu muodostuu työntekijöistämme. He ovat avainroolissa asiakkaidemme huvipuistoelämyksen muotoutumisessa. Kaikki Linnanmäen työntekijät ovat hupimestareita, jotka voi tunnistaa hymysilmistä, pelinenästä, vinkkisuusta ja turvakäsistä. Rohkaisen kaikkia kiinnostuneita hakemaan ja viettämään kanssamme magiantäyteistä kesää, kertoo Linnanmäen henkilöstöjohtaja Elina Örthén

Linnanmäen kausityöntekijähaku on käynnissä 8.1.-28.1.2018.

Lue lisää osoitteesta: rekrytointi.linnanmaki.fi