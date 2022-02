Kesätyöpaikkoja ilmestyy nyt massoittain, mutta alaikäiset jäävät yhä rannalle – Duunitori, 4H ja K-ryhmä auttavat heitä työllistymään

Tammikuussa 2022 Duunitorilla julkaistiin 8 377 kesätyöilmoitusta, mikä on yli puolet enemmän kuin vuosi sitten – ja myös lähes puolet enemmän kuin ennen koronakriisin alkua vuonna 2020.

Sama trendi näkyy Elinkeinoelämän keskusliiton työnantajille tekemässä kyselyssä: ensi kesäksi odotetaan reilusti aiempaa enemmän kesätyöpaikkoja.

Avoimien kesätöiden määrä on pysynyt poikkeuksellisen korkealla tasolla myös helmikuun alussa, ja ennätyksiä on rikottu usealla viikolla. Esimerkiksi helmikuun 2022 ensimmäisellä viikolla kesätyöilmoituksia oli julki noin 11 500, kun ennätys aiemmilta vuosilta on 8 600 ilmoitusta viikossa. Kesätyöpaikkoja on siis tarjolla enemmän kuin koskaan aiemmin Duunitorilla.

Tällä hetkellä Duunitorilta löytyy yli 10 000 kesätyöilmoitusta. Reaaliaikaisen tilanteen näet Duunitorin kesätyösivulta.

Kesätyöpaikkoja on enemmän kuin ilmoituksia, sillä moni työnantaja hakee yhdellä ilmoituksella kymmeniä tai jopa satoja kesätyöntekijöitä.

Kesätöitä myös hakee valtava joukko. Duunitorin hakukoneessa on marraskuusta alkaen etsitty kesätyöpaikkoja jo yli miljoona kertaa. Kesätyökaudella 2021 kesätyöpaikkoja etsittiin Duunitorilta lähes viisi miljoonaa kertaa.

Ensi kesä näyttää siis valoisalta, mutta yksi ryhmä on erityisen vaikeassa asemassa kesätyönhaussa: alaikäiset. Duunitorin datassa ei näy samanlaista kasvua alle 18-vuotiaille suunnatuissa kesätyöpaikoissa kuin kaikissa kesätöissä. Tämän hetken yli 10 000 kesätyöilmoituksesta vain noin 400 soveltuu työnantajan ilmoituksen mukaan alaikäisille.

15 vuotta täyttänyt ja oppivelvollisuuden suorittanut nuori saa lain mukaan tehdä kokoaikaista kesätyötä. Moni työnantaja edellyttää kuitenkin täysi-ikäisyyttä, eikä nuorimmilla kesätyönhakijoilla usein ole aiempaa työkokemusta, mikä vaikeuttaa aina työnhakua.

Siksi 4H-järjestö, Duunitori ja K-ryhmä auttavat yhdeksäsluokkalaisia löytämään töitä kesäksi.

”Edelleen valitettavan harva työnantaja uskaltaa työllistää alaikäisiä. Haluamme rohkaista siihen, sillä kesätyö tarjoaa nuorelle tärkeän onnistumisen kokemuksen, lisää osallisuutta yhteiskuntaan ja auttaa työllistymään myös vanhempana”, sanoo Duunitorin sisältö- ja viestintäpäällikkö Aino Salonen.

Duunitori on avannut 15–16-vuotiaille suunnatun kesätyösivuston, joka tuo yhdeksäsluokkalaisten kesätyöt yhteen paikkaan. Lisäksi työnhakupalvelu on koonnut kaikki alle 18-vuotiaille suunnatut kesätyöilmoitukset omalle sivulleen.

4H:n Ysit töihin -toiminta tavoittaa vuosittain 10 000 nuorta liki sadalla paikkakunnalla. Vuonna 2021 toiminnassa mukana olevista nuorista kesätyön sai lähes 60 prosenttia eli yli 5 000 nuorta.

”Nuoren ensimmäinen työkokemus auttaa häntä eteenpäin. Se voi tukea opintojen loppuun saattamista ja jopa ehkäistä syrjäytymistä. Ysit töihin -toiminnassa opetamme nuorille työelämä- ja yrittäjyystaitoja. Lisäksi neuvottelemme paikkakuntien työnantajien kanssa ja rohkaisemme heitä toteuttamaan yhteiskuntavastuutaan ottamalla yhdeksäsluokkalaisia töihin”, kertoo 4H:n kehityspäällikkö Anu Parviainen.

K-ryhmä on yksi suurimmista alaikäisten työllistäjistä

Ysit töihin -toiminnan yhteistyökumppani K-ryhmä hakee ensi kesäksi 6 000 kesätyöntekijää, ja suurin osa paikoista on avoinna helmikuussa. Esimerkiksi K-ryhmän ruoka- ja rautakaupoista sekä urheiluvälineliikkeistä löytyy paljon kesätyömahdollisuuksia myös alaikäisille nuorille.

K-ryhmä arvioi, että heillä on tänä kesänä tarjolla noin 20 prosenttia enemmän kesätyöpaikkoja kuin koronaa edeltävinä kesinä. Myös alaikäisille nuorille on siis enemmän työtä tarjolla.

”Iso osa nuorista aloittaa työuransa juuri kaupasta. Siksi K-ryhmällä on tärkeä rooli nuorten ensimmäisten työkokemusten tarjoajana. Viime kesänä kaikista K-ryhmän kesätyöntekijöistä noin 35 prosenttia, eli reilut kaksi tuhatta henkilöä oli 14–17-vuotiaita. K-kauppojen kesätyöntekijöistä heitä on lähes puolet. Kannustamme nuoria rohkeasti hakemaan, sillä nyt on paljon mahdollisuuksia tarjolla”, sanoo K-ryhmän rekrytoinneista vastaava Ilona Castrén.

5 painavaa syytä palkata nuori kesäksi

Duunitorin Aino Salonen kertoo, miksi työnantajan kannattaa antaa nuorelle mahdollisuus:

”Kesäpesti voi olla yksittäiselle nuorelle käänteentekevä. Onnistumisen kokemusten merkitys on erityisen suuri työnhaun ja työelämän alkumetreillä.” ”Kesätyön tarjoaminen ja nuorten työllistäminen on konkreettinen vastuullinen teko ja koko yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamista.” ”Nuori kesätyöntekijä tuo työpaikalle tuoretta näkökulmaa ja ideoita. Kun nuorille antaa vastuuta ja toisaalta riittävästi tukea, he voivat saada vaikka mitä aikaan.” ”Nuoret edustavat myös monelle työnantajalle tärkeää kohderyhmää, joka poikkeaa osin esimerkiksi arvoiltaan ja kulutuskäyttäytymiseltään edellisistä sukupolvista. Tämän joukon aito osallistuminen ja kuunteleminen voi siis olla tärkeää liiketoiminnankin kannalta.” ”Jos nuori saa hyvän kokemuksen työnteosta, hän saattaa tulevaisuudessakin olla loistava työntekijä työnantajalle ja jopa suunnata kyseiselle alalle. Näin ollen nuoret työnhakijat ja työntekijät ovat tärkeä kohderyhmä esimerkiksi työvoimapulasta kärsiville aloille.”

Kaipaatko lisätietoa?

Tarvitsetko asiantuntijan tai nuoren haastatteluun tai tietoa kesätöiden tilanteesta? Ole yhteydessä! Tutustu myös Duunitorin kaikille avoimeen työmarkkinapalveluun, joka kertoo esimerkiksi, mitkä alat kiinnostavat hakijoita ja millä aloilla on eniten avoimia työpaikkoja.