Keski-Euroopassa vaikuttava suomalaislupaus kaipaa rehellistä keskustelua vaikeistakin aiheista

Uuden sukupolven artistilahjakkuuden Yeron mielestä taide ja viihde auttavat meitä antautumaan tabuillekin ilman paniikin riuhtovaa otetta. Kaikilla meillä on vanhenevia ja ”haalistuvia” ystäviä ja rakkaita, mutta luopumisesta on pelottavaa puhua. Hankalien kokemusten jakamisesta seuraa kuitenkin ihmisten välille yhteys ja ymmärrys, joka on samalla vastalääkettä nykypäivän yltiöindividualismille. Tällaisia pohtii Sveitsissä asuva Yero, oikealta nimeltään Jero Nyberg. Open Creative Housen Artistitarinoita-sarjassa esitellään kiinnostavia ja itsenäisesti toimivia musiikintekijöitä.

Yero keskusteli studion ulkopuolella muusikkoystävänsä kanssa tämän isoäidin heikkenevästä kunnosta. Sveitsissä eutanasiaan suhtaudutaan liberaalimmin kuin useissa muissa maissa, ja isoäidin toiveena oli päästä pois. Ystävä ei pitänyt armokuoleman ajatuksesta. Yeron oma isoäiti oli maannut puolihalvaantuneena seitsemän vuotta. ”Pohdimme sitä harmaata tilaa, jossa rakkaamme sielu odottaen hitaasti haipuu. Olimme molemmat koskettuneita. Kävelimme studioon, ja reilun tunnin päästä 7 Years oli sävelletty ja nauhoitettu. Laulu on kirjoitettu isäni näkökulmasta. Kappale on rehellisen hetken ruumiillistuma rytmiin ja melodiaan." Yero aloitti klassisella kitaralla 5-vuotiaana ja vaihtoi sen myöhemmin sähköiseen. Pori Jazzissa hän hurahti D’angelon neo-souliin ja vokaalisovituksiin. Tämän innostuksen seurauksena hänet palkittiin myöhemmin soittokunnassa korpraalin natsalla sovitustyöstä lauluyhtyeelle ja pop-bändille. Palveluksen jälkeen Yero lähti Sveitsiin opiskelemaan jazz-musiikkia sekä kiertämään muusikkona Keski-Eurooppaan. Rahaa tarvitseva kandiopiskelija ilmottautui laulukilpailuun, jossa hän esitti ensimmäistä kertaa omaa musiikkiaan. Vuoden Singer Songwriter Grand Slamin voittamisen johdosta Yero ryhtyi esiintymään lead-artistina, jonka single 7 Years julkaistaan torstaina 11.5. Tuplamaisteriksi valmistuva musiikintekijä opettaa myös kahdessa sveitsiläisessä musiikkikonservatoriossa sekä säveltää, soittaa ja tuottaa musiikkia itselleen ja muille artisteille. Open Creative House on luovien alojen keskittymä, joka osaltaan rakentaa tekijöiden verkostoa ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla muun muassa työskentelytiloja ja tapahtumia. Espoon Keilaniemessä sijaitseva tila tarjoaa koko vuoden ajan monipuolista ohjelmaa sekä rakenteellisia ratkaisuja yksittäisten toimijoiden ja luovan alan aseman parantamiseksi.

