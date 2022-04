Keski-Suomen vesienhoito- ja vesistökunnostustilaisuudet käynnistyvät

Lukiolaiset ryhtyivät ”vesilähettiläiksi” Jämsässä 24.3.2022 13:26:13 EET | Tiedote

Joukko jämsäläisiä lukiolaisia osallistui viime perjantaina Keski-Suomen LUMA-keskuksen pitämään koulutukseen, jossa he pätevöityivät vesilähettiläiksi. Lähettiläinä he tekevät tämän kevään aikana vierailuja alakouluihin, joissa he kertovat vesien tilasta Keski-Suomessa, niitä uhkaavista tekijöistä, puhdistustoimenpiteistä sekä vetävät demon vedenkierrosta.