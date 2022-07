Keskikesän päällystystöitä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Päällystystyöt jatkuvat heinäkuun alussa jo viikolla 27 Raumalla Murtamon maantiellä 12655, Porissa maantiellä 12858 Vähärauma-Viasvesi ja Nakkilassa maantiellä 12885 Masia/Tervasmäki.

Viikolla 28 päällystystöitä tehdään Turku-Helsinki- moottoritien lisäksi Raumalla maantiellä 2052 Rauma-Suontaka ja Säkylässä maantiellä 2111 välillä Luvalahti-Köyliö.

Viikolla 29 jatkuvat päällystystyöt Raumalla ja lisäksi aloitetaan Salossa maantien 1870 päällystystyöt välillä Kitula-Toija.

Uutena kohteena alkaa elokuun puolella viikolla 31 maantie 192 välillä Taivassalo-Kaitainen.

Maanteiden päällystystyöt tehdään pääosin päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Kaksikaistaisilla teillä maantien liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus. Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen, kun tiemerkinnät on maalattu eli noin viikko päällystystöiden jälkeen. Mahdollinen sade voi sotkea aikataulun, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Sade voi myös viivästyttää tiemerkintöjen tekemistä, sillä tiemerkintöjä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä.

Lisää tietoa teiden päällystämisestä löytyy verkkosivuilta:

Viestimme aktiivisesti myös twitterissä @VarsinaisELY.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, kunnossapitoasiantuntija Veli-Pekka Pelttari, p. 040 705 0902 (paikalla 8.7. saakka) ja päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 040 503 8843 (paikalla 11.7. alkaen)