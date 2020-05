Keskimaa avaa kesäkuun alusta osan ravintoloista ja kaikkien ABC-liikennemyymälöiden ravintolapalvelut

Osuuskauppa Keskimaa avaa 1.6.2020 osan ravintoloistaan sekä kaikkien ABC-liikenneasemien ravintolapalvelut kesäkuun ensimmäisen viikon aikana. Tehostetut turvallisuustoimet ja -järjestelyt mahdollistavat turvallisen asioinnin ja työskentelyn toimipaikoissa.

Keskimaalla on Jyväskylässä 18 ravintolaa, joista kuusi aukaistaan 1.6.2020. Avattavia ravintoloita ovat Amarillo, Revolution, Hesburger Sokos ja Seppälä, Presso Seppälä sekä Trattoria Aukio. Näistä ravintoloista Revolution ja Hesburgerit ovat toimineet viimeisten kuukausien aikana take away -ravintoloina.



− Avaamme heti kesäkuun alusta asiakkaille kaikki ne ravintolat, jotka ovat koko tämän poikkeustilanteen ajan palvelleet take away -ravintoloina. Lisäksi avaamme suurimmat yksiköt, jotka pystymme kalustamaan väljästi ja takaamaan asiakkaille turvallisen asioinnin sekä työntekijöillemme turvalliset työskentelyolosuhteet. Ravintola Trattoria Aukio, joka toimii hotelli Paviljongin yhteydessä, on kaivattu lisäpalvelu myös majoittuneille asiakkaille, toteaa Keskimaan matkailu- ja ravitsemistoimialan toimialajohtaja Pasi Kunelius.

Keskimaan hotelleista Solo Sokos Hotel Paviljonki on ollut avoinna koko poikkeustilanteen ajan. Original Sokos Hotel Alexandra pidetään toistaiseksi suljettuna, joten myös kaikki hotellin yhteydessä toimivat ravintolat pysyvät toistaiseksi suljettuina. Näiden lisäksi osa Keskimaan pienemmistä ravintoloista pitää vielä toistaiseksi ovensa suljettuina sekä yökerhot, joita ei vielä tässä hetkessä ole mahdollista aukaista. Ravintolapalveluiden käynnistymistä ja asiakasmääriä seurataan tarkkaan ja jatkopäätöksiä tehdään ketterästi sen mukaan.

− Osa ravintoloistamme pysyy tässä vaiheessa suljettuina, mutta tarkastelemme tilannetta ja toiminnan avaamisen mahdollisuuksia aktiivisesti. Iso osa ravintoloiden henkilökuntaa on työllistetty Keskimaan ruokakauppoihin, joten ravintoloiden avaukset vaikuttavat myös kauppojen henkilökunnan resurssointiin, mikä pitää huomioida tässä kokonaisuudessa. Tässä vaiheessa kutsumme noin 50 ravintola-alan lomautettua takaisin töihin, Kunelius lisää.





ABC-liikennemyymälöiden ravintolapalvelut käynnistyvät



Keskimaa avaa kesäkuun alussa myös kaikkien ABC-asemien ravintolapalvelut. ABC Hirvaskankaan, Keljonkankaan, Palokan ja Vaajakosken ravintolapalvelut käynnistyvät heti 1.6.2020 alkaen. Myös ABC Viitasaari avataan välittömästi 1.6.2020. ABC Joutsa ja Keuruu avataan kesäkuun ensimmäisen viikon aikana.

− Tämä avaus on meille hyvin tärkeä, koska kesäliikenne on alkamassa ja haluamme olla valmiina vastaamaan suomalaisten tiellä liikkujien palvelemiseen. Pääsemme takaisin tukemaan Suomen palautumista pikkuhiljaa normaaliin toimintaan, iloitsee Osuuskauppa Keskimaan liikennemyymälä- ja polttonestekaupan toimialajohtaja Heikki Tervanen.



Keskimaan ABC liikennemyymälöistä Hirvaskangas, Keljonkangas, Palokka ja Vaajakoski palvelevat heti kesäkuun alusta alkaen päivittäin klo 6–23, ABC Viitasaari ja ABC Joutsa palvelevat klo 6–22, ABC Keuruun palveluajat katsotaan paikallisesti.

− Avaamisen myötä pääsemme työllistämään ABC-liikenneasemille noin 40 henkilöä lisää, joista osa palaa lomautuksilta ja osa marketkaupan palveluista.



Turvallisuudesta ei tingitä

Kaikissa Keskimaan toimipaikoissa noudatetaan tehostettua hygieniaa sekä turvallista asiointia edistäviä toimenpiteitä, kuten kassapleksejä, etäisyydestä kertovia tarroja, saatavilla olevaa käsidesiä jne. Henkilökunnalla on myös käytössä kasvovisiirit sekä tarkat ohjeistukset henkilökohtaiseen ja yleiseen hygieniaan. Lisäksi asiakkaita opastetaan toimipaikoissa eri tavoin turvalliseen asiointiin. Ravintoloissa asiakaspöydät ja istumapaikat sijoitellaan riittävillä turvaväleillä. Myös siivousta on tehostettu merkittävästi.

− Meidän vahvuutemme tässä tilanteessa ovat tiloiltaan isot toimipaikat. Pystymme järjestelemään ravintolasalien tilat väljästi ja takaamaan turvallisen asioinnin ja työskentelyn, se on tässä tilanteessa kaiken toiminnan edellytys, Kunelius ja Tervanen lisäävät.



– Haluamme taata asiakkaille ja työntekijöillemme turvallisen asioinnin ja työskentelyn kaikissa Keskimaan toimipaikoissa. Olemme sataprosenttisen sitoutuneita avaamista koskeviin linjauksiin ja ehtoihin koko Keskimaan tasolla, Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä toteaa.