Keskimaa ja Keskimaan henkilökunta tekevät parhaansa ruokakaupan palveluiden saatavuuden takaamiseksi

COVID-19-koronaviruspandemia ja sen tuoma ostamisen muutos vaikuttaa tällä hetkellä Keski-Suomessa yrityksiin ja Osuuskauppa Keskimaan kaikki toimialoihin erittäin vahvasti. Keskimaa on tehnyt viimeisten päivien aikana useita toimia ruokakaupan palveluiden saatavuuden takaamiseksi ja turvallisen asioinnin varmistamiseksi. Keskimaan kaupoissa jokaisen päivän aamun ensimmäinen aukiolotunti on rauhoitettu riskiryhmille. Kaikissa toimipaikoissa kiinnitetään erityistä huomiota hygieniaan, siivouspalveluja ja kosketuspintojen desinfiointia on tehostettu. Kaikissa ruokakaupoissa ruoan riittävyyttä varmistetaan lisätilauksilla ja marketkauppojen toiminnan varmistamiseksi on saatu lisäresursseja muilta toimialoilta.

Osuuskauppa Keskimaa haluaa tehdä parhaansa taatakseen asiakkailleen peruspalveluja turvallisesti toiminta-alueellaan tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Keskimaassa on mietitty viimeisten päivien aikana paljon erilaisia toimintatapoja ja mahdollisuuksia asiakkaiden palvelemiseksi. Koronaviruksen aikana hotelli- ja ravintolatoiminta, liikennemyymälöiden ravintolatoiminta, sekä asiointi Sokoksella ja Kodin Terrassa ovat hiljentyneet merkittävästi. Mikäli sairaustapaukset Keski-Suomessa lisääntyvät, olemme varautuneet siihen, että ruokakaupan henkilöresurssit riittävät ohjaamalla hiljentyneiden toimipaikkojen henkilöstöä ruokakaupan tehtäviin. Näillä ennakoivilla toimenpiteillä haluamme varmistaa peruspalveluiden toimivuuden ja saatavuuden myös jatkossa.



− Asiakkaat ostavat nyt tavallista enemmän ruokaa kotiin, joten normaalit tilausmäärät eivät ole jokaiseen päivään riittäneet. Kauppamme tekevät päivittäin tilauksia ja lisätilauksia. Joitain pieniä puutteita varmasti ilmenee, mutta pyrimme priorisoimaan suosituimpia tuotteita. Henkilökunta on osoittanut loistavaa yhteishenkeä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, kertoo Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä. Ruokakaupoissamme Prismoissa, S-marketeissa ja Saleissa on varmistettu ruoan riittävyys lisätilauksilla. Keskimaan toimipaikat tekevät kaikkensa, että kauppojemme hyllyihin riittää ruokaa ja käyttötavaraa jatkossakin. Tavarankuljetukset ovat toimineet toistaiseksi normaalisti, ja myös jatkossa hyllyihin saadaan täydennystä tavalliseen tapaan. − Asiakkailta tulleiden toiveiden pohjalta päätimme rauhoittaa ruokakauppojen ensimmäisen aukiolotunnin riskiryhmille viikon jokaisena päivänä. Näin riskiryhmiä odottaa myymälä, jossa pinnat on juuri puhdistettu ja kanssa-asioijien määrä tavanomaista pienempi. Ympärivuorokautisesti auki olevissa myymälöissä aamuyön tunnit puolenyön ja aamukahdeksan välillä ovat rauhallisia, toteaa Osuuskauppa Keskimaan marketkaupan toimialajohtaja Reima Loukkola.



Keskimaan myymälöissä olevia erilaisia kosketuspintoja kuten ostoskärryjä, hedelmävaakoja, pikakassoja ja maksupäätteitä puhdistetaan tällä hetkellä tehostetusti. Lähtökohtaisesti terveet ihmiset voivat asioida kaupassa ilman suurta huolta. − Keskimaan kaikissa toimipaikoissa on tehostettu siivouspalveluja ja hygieniakäytäntöjä. Erityisesti kosketuspintoja puhdistetaan tehostetusti niin oman henkilökunnan kuin siivouspalveluiden toimesta. Omaa henkilökuntaa olemme ohjeistaneet aktiivisesti tilanteen edetessä ja meillä on selkeät pelisäännöt, että sairaana töihin ei tulla. Samojen pelisääntöjen noudattamista toivomme myös toimipaikoissa asioivilta asiakkailtamme. Henkilöstön ja asiakkaidemme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää, Antti Määttä jatkaa. Lisätietoa Keskimaan toimenpiteistä koronaviruksen osalta löytyy: keskimaa.fi/korona.

