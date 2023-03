Keskimaa mukaan Himoksen seuraavaan kehitysvaiheeseen – noin 120 korkeatasoista majoitushuoneistoa ja ravintola länsirinteiden välittömään läheisyyteen

Tänään 15.3.2023 solmitun esisopimuksen mukaan alueelle on tarkoitus rakentaa kiinteistökokonaisuus, joka sisältää korkealaatuisten majoitushuoneistojen ja ravintolan yhdistelmän. Tonteilla on rakennusoikeutta yhteensä 9 000 kerrosneliömetriä. Esisopimus sisältää lisäksi option kahdesta muusta 3 000 kerrosneliön tontista. Tällä hetkellä kyseisellä rakennuspaikalla sijaitsee karavaanialue, jolle tullaan osoittamaan uusi paikka, jatkossakin rinnepalvelujen välittömästä läheisyydestä.

– Pitkäaikainen visiomme ja unelmamme laadukkaasta ski-in ski-out -majoituksesta rinteiden juurelle on toteutumassa vihdoinkin. Länsikeskuksen asemakaavan RM-tontit sijaitsevat huippupaikalla ja soveltuvat Keskimaan hankkeeseen erinomaisesti. Olen jo ennakkoon erittäin iloinen laskettelevien asiakkaidemme puolesta heidän päästessä jatkossa majoittumaan aivan hiihtokeskuksen ytimeen. Suunniteltu majoituskokonaisuus tulee vastamaan myös entisestään kasvavaan kansainväliseen kysyntään ja lisää Himoksen vuodepaikkoja peräti kymmenellä prosentilla, Himos-Yhtiöt Oy:n omistajayrittäjä Päivi Kuokkanen myhäilee tyytyväisenä.

– Olemme olleet jo pitkään kiinnostuneita Himoksen ja näin koko Keski-Suomen matkailun kehittämisestä. Himoksen ylivoimainen sijainti Suomen suurimpien kaupunkien läheisyydessä ja hyvät liikenneyhteydet junayhteyksineen tekevät siitä erittäin houkuttelevan kehityskohteen. Jo kymmeniä vuosia pitkäjänteisesti kehitetyn ja edelleen kehittyvän loistavan rinnekokonaisuuden lisäksi Himoksella on suurtapahtumia ja monipuolista toimintaa myös kesällä ja syksyllä. Uskomme, että toteutuessaan tämä hanke sekä hyvä yhteistyö Himos-Yhtiöt Oy:n ja muiden alueen toimijoiden kanssa tekevät Himoksesta entistä vetovoimaisemman kohteen koko Suomen vapaa-ajan matkailukentässä, Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä toteaa.

Keskimaa käynnistää kohteen suunnittelun ja rakennuttamisen kilpailutuksen välittömästi. Lopullinen rakentamispäätös tehdään kustannustason varmistuttua 2023 aikana. Investoinnin kokonaisluokka on noin 25–30 miljoonaa euroa.

Uusi majoitus- ja ravintolakokonaisuus olisi valmiina käyttöön talvikaudeksi 2025–2026. Majoitus käsittää noin 120 korkeatasoista huoneistoa, joissa kussakin on 1–3 makuuhuonetta, tupakeittiö ja sauna. Vuodepaikkoja on yhteensä noin 450. Kokonaisuuteen sisältyy kohteeseen sopiva ravintola ja ruoan verkkokaupan noutopiste. Lisäksi huoneistoille on suunniteltu omat pysäköintipaikat sähkölatauspisteineen.

– Suunnittelemamme huoneistot ovat Himokselle uudenlaista chalet-tyyppistä loma-asumista, jossa asiakas voi nauttia laadukkaasta, viihtyisästä majoituksesta ja lomailun helppoudesta ski-in ski-out -mallilla. Rinteet, ensilumenlatu, golfkenttä, pyöräilyreitit ja kesätapahtumat ovat vieressä kävellen saavutettavissa. Haluamme tarjota asiakkaille vaivattoman lomakokemuksen, jossa tyylikkäät puitteet yhdistyvät mahtaviin harrastusmahdollisuuksiin, rauhallisiin yöuniin ja hyvään ravintolaruokaan, Osuuskauppa Keskimaan matkailu- ja ravitsemistoimialan toimialajohtaja Pasi Kunelius kertoo.

– Olemme ylpeitä päästessämme kehittämään uudenlaisen palvelukokonaisuuden Himoksen parhaalle paikalle keskelle eri kausien aktiviteetteja, aivan laskettelurinteiden ja Himos Areenan tapahtumien viereen. Suunnitelmissa on rakentaa Himokselle täysin uudentyyppistä, juuri tähän ympäristöön sopivaa palvelua, Pasi Kunelius avaa.