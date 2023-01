Keskimaa palkkaa yli 450 kesätyöntekijää ympäri Keski-Suomen

Osuuskauppa Keskimaa tarjoaa 2023 satoja kesätyöpaikkoja Keski-Suomen alueella. Osuuskauppa on alueen suurin yritystyönantaja, joka työllistää noin 2000 henkilöä vuoden ympäri. Kesäsesonkina tarvitsemme osaajia avuksi eri tehtäviin kauppoihin, liikennemyymälöihin, ravintoloihin ja hotelleihin mahdollistamaan kesäasiakkaiden palvelun ja vakituisten työntekijöiden kesälomat.

− Kesätyöntekijät ovat meille tärkeitä työkavereita, ja he pääsevät osaamisensa mukaan vaikkapa liikennemyymälätyöntekijöiksi ABC-asemille, myyjiksi marketeihin eri puolille Keski-Suomea sekä tarjoilijoiksi ja kokeiksi ravintoloihimme Jyväskylässä. Kesätöitä on kaikilla Keski-Suomen paikkakunnilla, joilla meillä on toimipaikkoja.Tarjolla on yli 450 kesätyöpaikkaa sekä työelämässään ensiaskeleita ottaville nuorille että kokeneemmille ammattilaisille, kertoo Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg.

Keskimaa hakee kesätöihin 18 vuotta täyttäneitä työntekijöitä, kuitenkin myös alle 18-vuotiaat alan ammattiin opiskelevat voivat hakea kesätöihin. Kukin kesätyöntekijä perehdytetään tehtäväänsä toimipaikassa. Kesätyöntekijät pääsevät myös S-ryhmän henkilöstöetujen piiriin.

− Tarjoamme mukavan työympäristön, jossa pääsee kehittämään omaa osaamistaan ja saa hyvän kokemuksen palvelualan töistä. Meillä jokainen kesätyöntekijä saa järjestelmällisen perehdytyksen. Lisäksi kesätyöntekijät saavat kaikkien keskimaalaisten tapaan henkilöstöetuna esimerkiksi alennusta ruoasta, käyttötavaroista ja ravintolapalveluista. Kesän jälkeen monelle tarjotaan lisäksi mahdollisuutta jatkaa töitä meillä myös syksyllä, toteaa Thusberg.

Keskimaan kesätöitä voi hakea osoitteessa www.keskimaa.fi/kesatyo 5.2.2023 mennessä. Hakusivustolla on lisätietoa tarjolla olevista töistä, aiempien kesätyöntekijöiden tarinoita ja vinkkejä onnistuneeseen kesätyöhakuun.



− Monilla kesäisin vilkkailla paikkakunnilla kesätyöntekijöiden tarve on yllättävän suuri ja hakijoita on suhteessa vähemmän kuin isommilla paikkakunnilla. Kannattaakin hakulomakkeelle merkata myös kauempana olevia toimipaikkoja, jos ne vaan mitenkään ovat mahdollisia, vinkkaa Thusberg.



Alle 18-vuotiaiden kesäharjoitteluhaku aukeaa myöhemmin keväällä.



Lisätietoa Keskimaan kesätyöpaikoista: https://keskimaa.fi/meille-toihin/kesatyo/