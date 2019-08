Keskimaalla menossa koko maakunnan palvelujen kehittämisen vuosi

Osuuskauppa Keskimaan tammi-kesäkuun liikevaihto oli 304,6 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 0,9 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tammi-kesäkuun operatiivinen tulos oli 8,9 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,3 miljoonaa euroa parempi kuin viime vuonna. Koko vuoden operatiivisen tuloksen ennakoidaan päätyvän edellisvuoden tasolle. Alkuvuoden aikana Keskimaa on investoinut merkittävästi maakunnan palvelujen kehittämiseen uudistamalla useita myymälöitä eri puolilla Keski-Suomea.

Market- ja tavaratalokaupan liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 221,6 miljoonaan euroon (+1,4 %). Päivittäistavarakauppaa tehtiin 191,8 miljoonalla eurolla (+1,5 %). Päivittäistavarakauppa on käynyt hyvin kesäkuukausina kaikissa Keskimaan marketketjuissa. Käyttötavarakaupan liikevaihto oli lähes viime vuoden tasolla 28,3 miljoonaa euroa (-0,2 %).

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 60,6 miljoonaa euroa (-0,3 %). ABC-liikennemyymälöissä tehtiin ravintola- ja marketkauppaa 14,2 miljoonalla eurolla (-1,1 %). Polttonestekaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 46,5 miljoonaa euroa (-0,1 %).

Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli 19,5 miljoonaa euroa (-1,2 %). Ravintolakaupan liikevaihto oli 14,0 miljoonaa euroa (-0,2 %) ja majoituskaupan 5,4 miljoonaa euroa (-3,6 %). Keskimaan Solo Sokos Hotel Paviljongin 40 huoneen laajennus valmistui toukokuun lopussa ja uudet huoneet saatiin käyttöön suunnitellusti 14.6.2019. Hotellilaajennuksen vaikutukset liikevaihdon kehittymiseen näkyvät pidemmällä aikavälillä.

Koko vuoden osalta odotetaan viime vuoden tasoista tulosta.

Merkittäviä investointeja maakunnan marketpalveluihin

Keskimaa on alkuvuoden aikana panostanut erityisesti maakunnan marketpalveluiden kehittämiseen. Keskimaa on uudistanut alkuvuoden aikana useita myymälöitä Keski-Suomessa. Laukaan, Saarijärven, Suolahden ja Viitasaaren S-marketeissa on tehty myymäläuudistukset, joissa on kiinnitetty erityistä huomioita valikoimien päivittämiseen sekä myymäläilmeen selkeyttämiseen. Lisäksi Seppälän Prismassa on toteutettu alkuvuoden aikana kattava valikoimauudistus. ABC Vaajakoskella toteutettiin täydellinen remontti, joka valmistui helmikuun lopulla. Kesäkauden merkittävä, jopa historiallinen avaus, oli uusi Sale-myymälä Kivijärvelle. Uusi lähes 700 neliön kiinteistö rakennettiin vanhan myymälän taakse, samalle tontille. Sale Kivijärven 400 neliön myymälä tarjoaa asiakkaille nykyaikaiset myymälätilat.

− Keskisuomalaisten ihmisten omistamana yrityksenä meille on tärkeää palveluiden ja vetovoiman kehittäminen kaikkialla maakunnassa. Tämän vuoksi olemme tänä vuonna investoineet merkittävästi nimenomaan Jyväskylän ulkopuolisiin palveluihin, toteaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Vuoden 2019 aikana Keskimaa investoi palvelujensa parantamiseen kokonaisuudessaan noin 15 miljoonaa euroa.

Keskimaa on Keski-Suomen suurin yksityinen työnantaja. Osuuskaupan palveluksessa oli kesäkuun lopussa aktiivisessa työsuhteessa 2 066 työntekijää, mikä oli 14 enemmän kuin vuotta aiemmin. Kesällä 2019 Keskimaassa on työskennellyt noin 800 kesätyöntekijää, joista noin puolet on työelämään ensimmäistä kertaa tutustuvia nuoria.

Keskimaalla oli kesäkuun lopussa omistajia131 965. Keskimaa jakoi omistajilleen kesäkuussa ylijäämänpalautusta ja osuusmaksun korkoa. Vuoden 2018 tuloksesta ylijäämänpalautusta maksettiin yli 4 miljoonaa euroa, mikä oli 0,85 % Osuuskauppa Keskimaasta tehtyjen, Keskimaan S-Etukortilla rekisteröityjen bonusostojen määrästä. Osuusmaksulle korkoa maksettiin 6 % (0,8 miljoonaa euroa). Keskimaan omistajuudesta merkittävin rahana maksettava etu omistajille on Bonus, jota maksettiin tammi-kesäkuussa 10,0 miljoonaa euroa.