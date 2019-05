Keskimaalla työskentelee kesällä yli 800 kesätyöntekijää

Keskimaa työllistää kesällä 2019 yli 800 nuorta, joista noin 450 on Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelijoita. Kesätyöhakemuksia vastaanotettiin kaikkiaan yli 4500. Tavoitteena on tarjota myönteisiä työelämän ensikokemuksia kaikille kesätyöntekijöille.

Keskimaa tarjoaa tänäkin vuonna sadoille nuorille ensikosketuksen työelämään, kun noin 450 Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelijaa työskentelee toimipisteissämme. Näiden ensikertalaisten lisäksi Keskimaa työllistää noin 400 kesätyöntekijää toimipisteissämme eri puolilla Keski-Suomea.

Kesätöiden hakuprosessi on Keskimaalla alkanut jo tammikuusta. Hakemuksia tuli yli 4 500, ja haastatteluihin kutsuttiin useita satoja henkilöitä.Kesärekrytointien valinnoissa käytettiin muun muassa ryhmähaastattelumenetelmää, jonka avulla pystytään tapaamaan mahdollisimman monia hakijoita. Lisäksi majoitus- ja ravintola-alan kesätöitä varten järjestettiin speed dating -pikahaastatteluja osaan tehtävistä.

− Kesätyöntekijät ovat meille todella tärkeitä, joten haluamme panostaa täysillä heidän rekrytointiinsa ja hakuprosessiinsa. Kesätyöntekijät ottavat suuren vastuun palvelun laadun säilymisestä ja kaupankäynnin onnistumisesta, kun vakituiset ammattilaiset ovat ansaituilla kesälomilla, Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg toteaa.

Kesätyöntekijöiden perehdyttämiseen panostetaan

Keskimaalla kesätyöntekijöiden perehdytys on aina ollut tärkeässä roolissa. Olemme viime vuotiseen tapaan mukana valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, jonka tarkoituksena on antaa nuorille mahdollisimman hyvä kesätyökokemus. Tulevaksi kesäksi Keskimaan ottaa käyttöön Osuuskauppojen ja S-ryhmän työnantajayritysten käyttöön luodun uuden Kesäduunipassi-perehdytystyökalun. Työterveyslaitoksen kanssa yhteistyössä syntynyt passi on tarkoitettu ensimmäistä kertaa työelämään tulevalle nuorelle.

− Palvelualat ovat monelle ensimmäinen kokemus työelämästä. Saamme siis opastaa melkoisen määrän nuoria työelämän pelisääntöihin ja tärkeisiin työelämätaitoihin. Haluamme monipuolistaa tavallista perehdytystä tuomalla siihen mukaan työelämätaitojen ja omasta työkyvystä huolehtimisen näkökulmia. Kesäduunipassin avulla nuori pääsee pohtimaan omia vahvuuksiaan sekä esimerkiksi opettelemaan työyhteisössä toimimista ja ergonomiaa. Kesäduunipassi havahduttaa pohtimaan myös omien fiksujen elämäntapojen merkitystä työkyvyn varmistajana. Passi ohjaa nuorta aktiiviseen keskusteluun oman esimiehen ja muiden perehdyttäjien kanssa, ja tukee näin hyvää starttia työelämälle, Kaisamaria Thusberg kuvailee.



S-ryhmä työllistää kokonaisuudessaan kesällä 2019 noin 14 000 nuorta ympäri Suomen. Kesätyöhakemuksia on vastaanotettu yli 80 000. S-ryhmä on tänäkin vuonna yksi Vastuullinen kesäduuni -kampanjan pääyhteistyökumppaneista.