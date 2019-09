Keskimaalle kolme uutta aurinkovoimalaa

Osuuskauppa Keskimaa ottaa lisää uusiutuvia energialähteitä käyttöön, kun S-market Savelassa, S-market Hankasalmella ja ABC Hirvaskankaalla aloitetaan syyskuun alussa yhteensä lähes 1000 aurinkopaneelin asennustyöt. Prisma Seppälän katolle asennetut lähes 2000 paneelia ovat olleet käytössä lokakuusta 2018 lähtien.

S-ryhmän kauppojen katoille asennettaan lähitulevaisuudessa tuhansia aurinkopaneeleja. Osuuskauppa Keskimaan aurinkopaneelien asennukset ovat osa S-ryhmän mittavaa aurinkosähköhanketta, jossa noin 75 toimipaikan katolle rakentuu lähes huomaamaton aurinkovoimala.



– Osuuskauppamme tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä entisestään tulevina vuosina. Olemme jo nyt yksi suurimpia aurinkovoiman tuottajia Keski-Suomen alueella. Aurinkosähkön lisäksi kehitämme jatkuvasti energiatehokkuutta myymälöissä muun muassa led-valaistuksella, ovellisilla kylmäkaapeilla sekä uusimalla kylmälaitteita, toteaa Osuuskauppa Keskimaan talousjohtaja Niko Toivanen.



Keskimaa asennuttaa syksyn aikana aurinkopaneeleita S-market Savelaan noin 400 kpl, S-market Hankasalmelle 200 kpl ja ABC Hirvaskankaalle 350 kpl. Näiden kolmen aurinkovoimalan nimellistehot ovat yhteensä noin 300 kWh. Asennustyöt aloitetaan Savelassa 9.9. ja Hankasalmella sekä Hirvaskankaalla 10.9.2019.

Aurinkopaneelit sijoitetaan pääosin kiinteistöjen katoille ja mahdollisesti S-market Savelassa sekä ABC Hirvaskankaalla myös etelänpuoleisille seinäpinnoille. Näiden kolmen kohteen yhteinen energiantuotanto vastaa noin 120 kerrostaloasunnon tai noin 50 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutusta vuodessa. Uudet paneelit saadaan käyttöön vielä tämän vuoden aikana.

Katolle asennettavat paneelit tuottavat sähköä kiinteistöjen omaan käyttöön.

– Myymälät kuluttavat sähköä eniten kesällä, jolloin energiaa tarvitaan erityisesti kylmälaitteisiin ja jäähdyttämiseen. Aurinkoisina kesätunteina parhaimmillaan kaikki kiinteistön kuluttama sähkö voi tulla auringosta, kertoo Osuuskauppa Keskimaan kiinteistöasioista vastaava kiinteistöpäällikkö Jaakko Mäkelä SOK Kiinteistöässältä.

− Prisma Seppälän katolle viime vuonna asennettu aurinkosähköjärjestelmä on tuottanut toukokuussa 2019 yli 13 % ja kesä-heinäkuussa noin 16 % Prisman sähkön kokonaiskulutuksesta, Mäkelä jatkaa.

Keskimaa jatkaa aurinkopaneelien asennuksia myös vuonna 2020. Alustavasti suunnittelussa ovat seuraavat Keskimaan toimipisteet: S-market Jämsä, S-market Petäjävesi, S-Market Saarijärvi, S-market Suolahti, S-market Vaajala ja ABC Vaajakoski.

S-ryhmässä uusiutuvan energian osuus on noin 60 prosenttia käyttämästämme sähköstä. S-ryhmä on jo vuosia investoinut omaan tuulivoimaan ja nyt myös aurinkosähköön. Tavoitteena on, että oman uusiutuvan energian tuotanto kattaa 80 prosenttia S-ryhmän sähkönkulutuksesta vuonna 2025. Suomen suurin aurinkosähköhanke tukee S-ryhmän uutta, kunnianhimoista ilmastotavoitetta. Hiilidioksidipäästöjä kaupparyhmä on sitoutunut leikkaamaan 60 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2030. Viime vuoden lopussa pudotus oli jo 38 prosenttia.