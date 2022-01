Keskimaan ABC-latausverkosto laajenee – ABC Palokan yhteyteen on avattu Keskimaan kolmas latausasema

Osuuskauppa Keskimaan kolmas ABC-latausasema on avattu 27.1.2022 Jyväskylässä Palokan ABC-liikennemyymälän yhteyteen. Latausaseman kokonaislatausteho on lähes 250 kW, josta suurteholataukseen on varattu 200 kW. Latausasemalla on yhteensä neljä latauspistettä, näistä kaksi on varattu suurteholataukseen ja kaksi peruslataamiselle. Yhtä aikaa voi ladata neljää autoa.

– Olemme iloisia päästessämme lisäämään Jyvässeudun suurteholatauskapasiteettiä. Palokan sijainti Jyvässeudulla sekä valtakunnallisesti tärkeimmän pääväylän 4-tien varrella lisää sähköautoilijoiden suurteholatausmahdollisuuksia. Palokan ripeään avaukseen vaikutti hyvä avausvalmius. Viime vuoden uudistuksissa teimme valmistelevia sähkötöitä, jotka nopeuttivat aseman rakentamista ja avaamista, taustoittaa Osuuskauppa Keskimaan liikennemyymälä- ja polttonestekaupan toimialajohtaja Heikki Tervanen toteaa.

Osuuskauppa Keskimaa laajentaa ABC-latausverkostoaan vielä alkuvuoden kuluessa Viitasaarelle sekä Jyväskylässä. Jyväskylässä ABC-latauspisteet avataan Prisma Seppälään sekä Sokos hotellien yhteyteen.

− Pääväylien varressa, kuten Viitasaarella, palvelemme asiakkaidemme pidempien matkojen nopean lataamisen tarpeita suurteholatauksella. Sokos hotelleissa ja Prisma Seppälässä ABC-lataukset mitoitetaan asiakkaidemme asiointilataustarpeen tai pidemmän viipymän mukaisesti, Tervanen täsmentää.

ABC-latauksessa veloitus perustuu aina asiakkaan lataamiin kilowattitunteihin. ABC-latauksen asiointi tapahtuu ABC-mobiililla. ABC-mobiiliin voi syöttää S-Etukortin lisäksi minkä tahansa Visa- tai Mastercard-maksukortin. Maksutapahtumasta kertyy asiakasomistajille Bonusta.

Kaikki ABC-latausasemilla ladattava sähkö on 100-prosenttisesti uusiutuvaa, pääosin tuuli- ja vesivoimalla tuotettua sähköä.

− ABC-lataus täydentää erinomaisesti uusiutuvien liikenne-energioiden tarjontaamme. Bensiiniautoilijoille meillä on tarjolla kotimainen ympäristöystävällinen Eko E85-korkeaseosetanoli ja dieselautoilijoille täysin fossiilivapaa Nero Diesel. ABC-latausverkoston rakentaminen on meille asiakkaiden palvelujen kehittämisen ohella osa valtakunnallista vihreää siirtymää ja hiilijalanjäljen pienentämistä, muistuttaa Tervanen.