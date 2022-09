Keskimaan Ilo auttaa -hyväntekeväisyyslahjoitus auttaa nuoria

Keskimaan Ilo auttaa -hyväntekeväisyyskampanja keskittyy tänä vuonna keskisuomalaisten nuorten hyvinvointiin neljän eri teeman merkeissä. Ilo auttaa -lahjoituksilla autetaan 13–21-vuotiaita keskisuomalaisia nuoria harrastamaan yhdessä, viihtymään nuorisotiloissa, liikkumaan ja kokemaan uutta kouluissa sekä saamaan apua mielenterveyden haasteisiin. Yhteistyökumppaneina tämän vuoden lahjoituksien toteutuksissa ovat Keski-Suomen tutoropettajaverkosto (koulut), Keski-Suomen Liikunta ry (harrastaminen), Nuorten Suomi ry (nuorisotyö) sekä MIELI ry:n kautta Sekasin-chat.

− Halusimme olla tukemassa nuorten elämää niin kotona, koulussa kuin vapaa-ajallakin. Kysyimme viime syksynä nuorilta ympäri Keski-Suomen mikä tuottaisi iloa, tukisi arjessa ja toteuttaisi arjen unelmia. Nuoret jakoivat monipuolisesti pieniä ja suuria ideoita sekä unelmia elämän eri osa-alueilta. Nuorten ehdotusten pohjalta kampanjaan kiteytyi neljä eri teemaa, joita olemme päässeet keväästä lähtien toteuttamaan monin eri tavoin, iloitsee Osuuskauppa Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma.

Lahjoitus jakautuu nuorille eri puolille Keski-Suomea

− Olemme iloisia, että löysimme kumppaneiksi tahoja, jotka tuntevat nuoret ja pystyvät omalla asiantuntemuksellaan auttamaan meitä kohdistamaan tuen nuorten arkeen. Meille on ollut alusta asti tärkeää, että pääsemme auttamaan nuoria eri puolilla Keski-Suomea ja toteuttamaan erilaisia pienempiä tai suurempia tarpeita, joita ilman lahjoitustamme ei olisi saatu toteutettua, Noora Luoma täsmentää.



Yhteistyössä Keski-Suomen tutoropettajaverkoston kanssa mahdollistettiin uusien välitunti- ja oppimisvälineiden hankintoja kouluille



Ilo auttaa -lahjoituksella 18 keskisuomalaiseen kouluun saadaan uusia välineitä, jotka auttavat nuoria liikkumaan, viihtymään ja oppimaan sekä koulupäivien aikana että niiden jälkeen. Nuoret toivoivat kouluille muun muassa ulkokuntolaitteita, sählyvarusteita, pingispöytiä ja VR-laseja. Suurin osa lahjoituksesta kohdentui liikunta- ja välituntivälineiden hankintaan. Keski-Suomen tutoropettajaverkosto oli apuna kartoittamassa koulujen oppilaiden toiveita ja koordinoimassa lahjoituksien toteutumisia.

− Oli hienoa olla mukana yhteistyökumppanina tässä kampanjassa. Erityisesti mieltä lämmitti aito nuorten toiveiden ja ajatusten huomiointi, kun koulut suunnittelivat omia hankintaesityksiään kampanjaan liittyen, iloitsee Keski-Suomen tutoropettajaverkoston koordinaattori Riina Sutinen.

− Nyt kun meillä on uusia välineitä välituntikäyttöön, niin nuoret pystyvät paremmin keksimään muutakin tekemistä kuin puhelimella olo. Nämä varmasti kehittävät ja luovat kaverisuhteita, toteavat Vihtavuoren koulun oppilaat, jonne lahjoituksena hankittiin biljardipöytä ja frisbeegolfvälineitä.





Yhteistyössä KesLin kanssa koulutetaan uusia liikuntaohjaajia sekä kartoitetaan nuorten harrastusmahdollisuuksia

Tuemme Keski-Suomen Liikunta ry:n eli KesLin kanssa keskisuomalaisten nuorten hyvinvointia liikunnan ja urheilun avulla. Lahjoituksella mahdollistetaan lasten ja nuorten liikunnan ohjaajakoulutuksia. Ohjaajakoulutuksia järjestetään syksyn aikana eri puolilla Keski-Suomea ja tavoitteena on tarjota koulutusmahdollisuus sadoille lasten ja nuorten liikunnanohjaajille. Lisäksi KesLi on järjestänyt ”Lasten ja nuorten liikunta kotikunnassamme” -kuulemistilaisuuksia eri puolilla Keski-Suomea. Tilaisuuksissa on luotu yhteistä näkemystä lasten ja nuorten liikunnan nykytilanteesta, sekä kartoitettu kuntakohtaisia kehittämiskohteita.



− Liikunta on lasten ja nuorten keskuudessa suosittu harrastus. Monessa kunnassa liikuntatoiminnan laajentamisen este on koulutettujen ohjaajien puute. Keskimaan Ilo auttaa lahjoituksen ansiosta pystymme järjestämään lukuisia ohjaajakoulutustilaisuuksia eri puolilla Keski-Suomea. Lisäksi arvostamme sitä, että pystymme järjestämään eri kunnissa tilaisuuksia, joissa luodaan yhteinen näkemys lasten liikunnan nykytilanteesta sekä pohtimaan erityisiä kehittämiskohteita, kertoo KesLin lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Jouni Vatanen.

− Lähiaikoina on puhuttu paljon koulustressistä ja uupumuksesta. Harrastukset ovat monelle hyvä tapa saada ajatukset pois koulustressistä, toteavat Kirittärissä harrastavat nuoret liikunnan merkityksestä.



Yhteistyössä Nuorten Suomi ry:n kanssa parannetaan nuorisotilojen viihtyvyyttä



Ilo auttaa -lahjoituksella jopa 14 nuorisotilaa Keski-Suomen alueella päästään remontoimaan, sisustamaan tai hankkimaan tiloihin varusteita nuorten yhdessä tekemiseen. Nuorten Suomen koordinoimana nuorisotilojen vastaavilta ja käyttäjiltä kysyttiin nuorisotilojen tarpeista. Näitä toiveita olemme nyt yhdessä päässeet toteuttamaan.



− Nuorisotiloja käyttävät nuoret ja myös nuorisotyöntekijät ovat erittäin innoissaan Ilo auttaa -lahjoituksesta. Korona-aika on haastanut huomattavan paljon ikätovereihin tutustumista ja nuorten yhdessäoloa. Kuntien nuorisotilat ovat olleet kokonaan suljettuna tai rajatusti käytössä. Ilo auttaa -lahjoituksen kautta osa tiloista saa niiden kovasti kaipaamaa freesausta ja osa täysin uusia toiminnan muotoja, jotka kannustavat yhdessä tekemiseen ja sitä myötä vahvistavat nuorten yhteisöllisyyden tunnetta, kertoo Carita Hännivirta lahjoituksen merkityksestä.

− Kun asutaan tosi harvassa, niin lähimmälle kaverille saattaa olla viisikin kilometriä matkaa. Nuorkkarille tulee koulun jälkeen nuoria ja täällä vietetään aikaa ja viihdytään yhdessä, iloitsee Kannonkosken nuorisotiloja käyttävät nuoret, jonne hankittiin lahjoituksen avulla pelivälineitä sekä uusittiin pihakalusteita.





Yhteistyössä MIELI ry:n kanssa mahdollistettiin Sekasin-chatin toiminta kesäkuukausien ajan



Nuorten jaksamisen haasteet ja mielenterveyden ongelmat ovat kasvussa. Pidä huolta nuoresta mielestä -kampanjan jatkona syvensimme yhteistyötä MIELI ry:n kanssa. Lahjoituksella mahdollistettiin nuorten suosiman Sekasin-chatin keskeytymätön toiminta myös kesäkuukausina.

– Keskimaan Ilo auttaa -lahjoituksen ansiosta Sekasin-chatin aukioloa ei tarvinnut supistaa kesälomakaudenkaan aikana. Verkkopalvelu tarjoaa apua ja tukea nuorelle, joka haluaa purkaa pahaa oloaan tai keskustella mistä tahansa asiasta kuuntelevan aikuisen kanssa, nimettömänä ja luottamuksellisesti, taustoittaa MIELI ry:n Sekasin kollektiivin toiminnanjohtaja Satu Raappana lahjoituksen kohdentamista.

– Chatti on olemassa sen takia, että yksikään nuori ei jäisi pahan olonsa kanssa yksin. Jokainen meistä on joskus vähän sekaisin ja jokainen tarvitsee joskus apua, painottaa Sekasin kollektiivin kehittämispäällikkö Saara Huhanantti.





Lue lisää Keskimaan Ilo auttaa -lahjoituksista: https://keskimaa.fi/iloauttaa/