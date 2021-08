Keskimaan kesäkuukaudet toivat uskoa paremmasta

Jaa

Osuuskauppa Keskimaan tammi−kesäkuun liikevaihto oli 316,0 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 5,6 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tammi−kesäkuun operatiivinen tulos oli 4,1 miljoonaa euroa, mikä on noin 1,7 miljoonaa euroa parempi kuin viime vuonna. Koronakriisin vaikutus Keskimaan tulokseen on ollut merkittävä, vaikka kesäkauppa toteutui jokaisella toimialalla odotuksia paremmin.

Market- ja tavaratalokaupan liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 246,5 miljoonaan euroon (+3,5 %). Päivittäistavarakauppaa tehtiin 217,3 miljoonalla eurolla (+3,5 %). Käyttötavarakaupan liikevaihto kasvoi viime vuoden tasosta 2,7 %, ollen 27,9 miljoonaa euroa.

− Erityisesti päivittäistavarakauppa kannatteli tulostamme jo edellisenä vuonna koronakriisin aikana, joten olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että kasvu on jatkunut myös tämän vuoden alkupuolella vähintään markkinakasvun vauhdissa. Muiden toimialojen osalta on hyvin haastavaa verrata lukuja edelliseen vuoteen, toteaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihto tammi−kesäkuussa oli 57,7 miljoonaa euroa (20,1 %). ABC-liikennemyymälöissä tehtiin ravintola- ja marketkauppaa 11,2 miljoonalla eurolla (15,9 %). Polttonestekaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 46,5 miljoonaa euroa (21,1 %). Kesäkauden runsas kotimaanmatkailu on näkynyt asiakasmäärien kasvuna liikennemyymälöissä. Juhannuksen jälkeen asiakasmäärät ovat ylittäneet 2019 kesän asiakasmäärät. Polttonestekaupassa myyntiin heijastuu vähittäismyyntihintoja korottava maailmamarkkinahintojen nousu.

Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli 8,6 miljoonaa euroa (-16,5 %). Ravintolakaupan liikevaihto oli 5,6 miljoonaa euroa (-19,1 %) ja majoituskaupan 3,0 miljoonaa euroa (-11,1 %).Matkailu- ja ravitsemiskaupan alkukevät oli haastava edellisvuoden mukaisesti. Maaliskuussa alkanut ravintolatoiminnan sulku jätti ison loven kevään myynteihin. Toisaalta kesällä ravintola- ja matkailukaupassa onnistuttiin jopa odotuksia paremmin.

− Meillä on takana todella positiivinen kesäkauppa, erityisesti hotellien ja ravintoloiden heinäkuu näyttää onnistuneen odotuksia paremmin. Heinäkuu oli Keskimaan kaikille toimialoille myynnillisesti erittäin hyvä. Oli selkeästi nähtävissä, että suomalaiset matkailivat kotimaassa ja käyttivät paikallisia palveluita.

−Loppuvuoden tuloksen arvioimisen osalta ratkaisevaa on koronan neljännen aallon vaikutukset kaupankäyntiin. Tällä hetkellä näyttää, että tulos on muodostumassa vähintään viime vuoden tasolle mutta selkeästi vuotta 2019 heikommaksi, Määttä toteaa.

Investointeja toteutetaan suunnitelmien mukaisesti

Keskimaa investoi merkittävästi palveluiden pitkäjänteiseen kehittämiseen. S-marketien konseptiuudistuksia on jatkettu suunnitelmien mukaisesti. Tämän vuoden aikana S-marketeja on uudistettu Tikkakoskella, Jämsässä ja Lievestuoreella. Maaliskuun alussa avattiin uusi S-market Tourula Jyväskylän keskustan tuntumaan. Näiden lisäksi S-market Savelassa on käynnistynyt mittava myymälälaajennus, myös S-market Karstulan ja Sale Haapamäen myymälät uudistetaan syksyn aikana.

Palokan Prisman kiinteistössä on tehty mittavaa miljööremonttia, kun julkisivua, kauppakeskuksen sisätiloja ja piha-alueita on uudistettu. Uudistustyöt alueella jatkuvat vielä syksylle. Lisäksi Palokan ABC uudistettiin kokonaisvaltaisesti sisätilojen osalta alkukeväästä.



− Vaikka olemme investoineet paljon fyysisten tilojen uudistuksiin, miljööremontteihin ja laajennuksiin, niin yksi merkittävimmistä investoinneista kevään aikana on ollut ruoan verkkokauppapalvelun kehittäminen alueellamme. Olemme kevään aikana avanneet uuden S-kaupat.fi -verkkokauppapalvelun jopa 10 S-marketiimme, Prismoihimme ja Mestarin Herkkuun. Palvelu on otettu erittäin hyvin vastaan ja sitä kehitetään aktiivisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa, Antti Määttä toteaa.

− Lisäksi pääsimme keväällä julkistamaan niin meidän kuin koko Jyväskylän matkailun näkökulmasta merkittävän hankkeen, kun kerroimme uuden saunaravintolan rakentamisesta Jyväskylän satamaan. Pitkän suunnittelun ja harkinnan jälkeen tämä hanke on lopultakin ihan konkreettisesti toteutumassa ja sataman kärjessä rakennustyöt ovat nyt hyvässä vauhdissa, iloitsee Määttä.

Keskimaa avasi keväällä Jyväskylän Keskustaan uuden Rosson. Uuden Rosso Jyväskylän myynnin taso on ylittänyt odotukset. Rosso Kirkkopuisto sen sijaan suljetaan elokuun lopulla. Rosso Kirkkopuiston henkilökunta siirtyy työskentelemään pääosin uuteen Rosso Jyväskylään.

Kesätyöntekijöitä ennätysmäärä

Keskimaa on Keski-Suomen suurin yksityinen työnantaja. Osuuskaupan palveluksessa oli kesäkuun lopussa aktiivisessa työsuhteessa 2 486 työntekijää. Keskimaa tarjosi tänä vuonna kesätöitä noin tuhannelle nuorelle, joista 550 oli Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelijoita. Muita kesätyöntekijöitä oli yli 450. Edellisenä vuonna nuorille suunnattu Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelu jouduttiin perumaan koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolosuhteiden vuoksi.

Keskimaalla oli kesäkuun lopussa asiakasomistajia 135 108. Keskimaan edustajisto päätti kevätkokouksessa jakaa omistajilleen ylijäämänpalautusta ja osuusmaksun korkoa. Ylijäämänpalautus ja osuusmaksun korko maksettiin 25 kesäkuuta. Vuoden 2020 tuloksesta ylijäämänpalautusta maksettiin miltei 4,8 miljoonaa euroa, mikä on lähes sama summa kuin edellisenä vuonna. Ylijäämänpalautusta maksettiin asiakasomistajille 1 % Osuuskauppa Keskimaasta vuoden 2020 aikana tehtyjen, S-Etukortilla rekisteröityjen bonusostojen määrästä. Osuusmaksulle korkoa maksettiin 6 % eli 6 euroa osuusmaksulta, yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Keskimaan omistajuudesta merkittävin rahana maksettava etu omistajille on Bonus, jota on maksettu tammi−kesäkuun aikana 11,1 miljoonaa euroa.