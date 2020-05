Keskimaan ravintolat ja ABC-liikennemyymälät avautuvat asiakkaille – turvalliseen asiointiin on kiinnitetty erityistä huomiota

Osuuskauppa Keskimaa avaa 1.6.2020 osan ravintoloistaan sekä kaikkien ABC-liikenneasemien ravintolapalvelut kesäkuun ensimmäisen viikon aikana. Tehostetut turvallisuustoimet näkyvät järjestelyissä ja palveluissa. Asiakaspalvelussa henkilökunnalla on käytössä kasvovisiirit, pöytien sijoittelussa on huomioitu turvavälit ja toimintavoissa on paljon hiottuja yksityiskohtia turvallisen ja hygieenisen asioinnin varmistamiseksi. Myös asiakkaita opastetaan turvalliseen asiointiin.

Osuuskauppa Keskimaa avaa 1.6.2020 kuusi ravintolaa Jyväskylässä. Avattavia ravintoloita ovat Amarillo, Revolution, Hesburger Sokos ja Seppälä, Presso Seppälä ja Trattoria Aukio. Ensi viikolla aukeaa myös Mestarin Keittiö Kauppakeskus Sokkarin alakerrassa. Lisäksi Keskimaa avaa kesäkuun alussa myös kaikkien ABC-asemien ravintolapalvelut. ABC Hirvaskankaan, Keljonkankaan, Palokan, Vaajakosken ja Viitasaaren ravintolapalvelut käynnistyvät heti 1.6.2020 alkaen, ABC Joutsa ja Keuruu avaavat kesäkuun ensimmäisen viikon aikana.

− Lähes kaikki Keskimaan ravintolat ovat olleet kiinni yli kahden kuukauden ajan. Meidän ravintoloistamme ainoastaan ravintola Revolutionista ja kahdesta Hesburgerista on saanut take away -ruokaa näinä poikkeusaikoina. Pääsemme nyt avaamaan ravintoloitamme vaiheittain. Kaikissa Keskimaan avattavissa ravintoloissa noudatetaan tehostettua hygieniaa sekä turvalliseen asiointiin edistäviä toimenpiteitä. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää, toteaa Keskimaan matkailu- ja ravitsemistoimialan toimialajohtaja Pasi Kunelius.

Ravintoloista avataan ensi vaiheessa vain ne yksiköt, jotka pystytään kalustamaan turvallisesti turvaetäisyydet huomioiden. Toimipaikoissa näkyvimpiä turvallisuustekoja ovat muun muassa kassapleksit, lattioihin liimatut turvaväleistä ohjaavat tarrat, henkilökunnan käyttämät kasvovisiirit sekä sisäänkäyntien ja kassalinjastojen yhteydessä saatavilla olevat käsidesit. Lisäksi asiakkaita opastetaan toimipaikoissa monin eri tavoin turvalliseen asiointiin.

Jyväskylän keskustassa sijaitsevassa ravintola Amarillossa on tehty lukuisia toimenpiteitä turvallisuuteen liittyen ja toimintatapoja on hiottu viimeisen viikon aikana, kun maanantain 1.6. avaukseen on valmistauduttu.

− Olemme täällä Amarilossa varautuneet avaukseen viimeisen viikon aikana ja erityisesti turvallisuuteen liittyvät uudet toimintatavat on käyty työryhmän kanssa läpi erityisen tarkasti. Paljon toimenpiteitä on tehty, kuten baaritiskien tuolit poistettu, pöydät sijoiteltu turvavälit huomioiden, sisäänkäynnit varustettu käsidesein ja jopa menut ovat toistaisesti kertakäyttöisiä tulosteita, kertoo Amarillon ravintolapäällikkö Ritva Viskari.

− Myös toimintatapoihin turvallisuusasiat vaikuttavat merkittävästi. Henkilökuntamme desinfioi useita kertoja päivässä kaikki kosketuspinnat, asiakkaille tarjottavat vesipullot pestään joka käytön jälkeen ja käsienpesu on työntekijöille toistuva rutiini. Asiakkaille annostellaan alkunachot suoraan pussista, lounaalla ei ole salaattipöytää – salaatti tarjoillaan lautasannokisina ja lounaskahvit tarjoillaan asiakkaille itsepalvelun sijaan. Henkilökunta ei myöskään ole tauoilla yhtä aikaa ja käytössämme on henkilökunnan kesken virtuaalihalit ja yläfemmat tsemppaamiseen, Viskari lisää.

Tutut ABC:n palvelut palautuvat

ABC-liikennemyymälöiden vahvuutena turvallisuusjärjestelyissä on koko. Isoissa tiloissa asiointi onnistuu hyvin myös turvavälit huomioiden. Voimassa olevat turvallisuuslinjaukset näkyvät tarjonnassa: kaikki vitriinituotteet pakataan ja noutopöytäruoka annostellaan asiakkaille.

− Alkuun annostelemme asiakkaille lämpimät ruoat noutopöydästä tai tarjoilemme annokset pöytiin. Ruokailuvälineet ja valmiiksi lautasille annostellun salaattiannoksen asiakas saa ottaa itse kylmäaltaasta. Myös juomat tarjoillaan alkuun henkilökunnan toimesta. Take away -annoksia myydään edelleen asiakkaille mukaan ja ennakolta ABC mobiililla tilatut ruoat voi nauttia vaikka terassilla, kertoo maanantaina avattavan ABC Viitasaaren liikennemyymäläpäällikkö Kirsti Partti linjausten käytännön toteutuksista.

− Toimintamme edellytys on nyt toimia turvallisuus edellä. Meille tärkeintä on nyt taata, että tiellä liikkujat ja kesämatkaajat voivat rauhallisin mielin pysähtyä meille nauttimaan palveluista, summaa Osuuskauppa Keskimaan liikennemyymälä- ja polttonestekaupan toimialajohtaja Heikki Tervanen.