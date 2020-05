Keskimaan ruokakauppojen tilaus- ja noutopalvelu saatavilla nyt kaikista Keskimaan S-marketeista ja Saleista sekä kolmesta ABC-marketista

Keskimaan Kauppa-apu on ruokakaupan tilaus- ja noutopalvelu, joka käynnistyi huhtikuun alussa neljässä S-marketissa: Jämsässä, Keuruulla, Saarijärvellä ja Äänekoskella. Palvelua on kehitetty ja laajennettu aktiivisesti vastaamaan asiakkaiden tarpeita koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Nyt palvelu on käyttöönotettu kaikissa Keskimaan 24 S-marketissa ja 14 Salessa, sekä lisäksi kolmessa ABC-marketissa. Palvelussa verkkokaupasta valitut tuotteet kerätään toimipaikassa valmiiksi kasseihin ja ne noudetaan tai toimitetaan sovittuna aikana. Tilauksia on mahdollista hoitaa myös puhelimitse.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen myötä kysyntä ruoan verkkokaupan palveluista on kiihtynyt. Osuuskauppa Keskimaassa ruoan tilaus- noutopalvelua, Keskimaan Kauppa-apu-palvelua, on kehitetty aktiivisesti viimeisten viikkojen aikana. Palvelua on laajennettu askeleittain suuremmista S-marketeista kattamaan nyt koko Keskimaan laajuisesti kaikki S-marketit, Salet sekä kolme ABC-marketia. Kauppa-apu palvelun lisäksi Seppälän Prismalla ja Mestarin Herkulla on oma Kauppakassi-palvelunsa, jonka toimintaa on tehostettu entisestään.

− Käynnistimme huhtikuun alussa Keskimaan Kauppa-apu-palvelun neljällä eri paikkakunnalla Keski-Suomen alueella. Halusimme ensisijaisesti auttaa ja palvella eri puolilla Keski-Suomea asuvia riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Huomasimme, että palvelulle on tarvetta laajemmin ja myös pitkäkestoisesti, joten lähdimme välittömästi suunnittelemaan palvelun laajentamista. Otimme ensin suurimmat S-marketit mukaan toimintaan. Konseptin vakiinnuttua pystymme nyt tarjoamaan palvelun kaikista Keskimaan Sale- ja S-market-myymälöistä, yhteensä siis yli 40 toimipaikasta, iloitsee Osuuskauppa Keskimaan market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Reima Loukkola.

Palvelun tavoitteena on varmistaa ruoan ja päivittäistavaroiden turvallinen saanti ruoan verkkokauppaa hyödyntäen koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen ajan. Kauppa-apu toimii niin, että asiakkaan verkkokaupasta valitsemat tuotteet kerätään toimipaikassa valmiiksi kasseihin ja ne noudetaan tai toimitetaan sovittuna aikana toimipaikasta. Osa toimipaikoista tarjoaa vain noutomahdollisuuden. Tilaukset voi tehdä myös puhelimitse puhelinpalvelun avustuksella.

Kauppa-apu-palvelulla on myös työllistävä vaikutus, sillä tuotteiden keräilyyn ja palvelun taustatoimintoihin tarvitaan tehtävään perehdytettyjä työntekijöitä myymälän koon ja palvelun kysynnän mukaan. Palvelun mahdollistamiseksi S-marketeihin on saatu avuksi henkilökuntaa Keskimaan muilta toimialoilta, jotka muuten olisivat olleet lomautusuhan alla tai lomautettuina, kun lähes kaikki Keskimaan ravintolat, toinen hotelleista ja osa ABC-liikennemyymälöistä on suljettuina. Uusissa kauppa-apu toimipaikoissa tuotteiden keräilyä hoidetaan osittain omin voimin ja osittain hyödynnetään lomautukselta töihin tulleiden työpanosta joko keräilyyn tai muihin kaupan töihin Lisäksi asiakaspalvelun ammattilaisia on työllistynyt puhelinpalveluun.

− Palvelun kysyntä on kehittynyt tasaisesti ja asiakkaiden vierailut Kauppa-apu sivustoillamme ovat kasvaneet merkittävästi. Palvelu on nyt kehitetty kattamaan koko Sale- ja S-market-verkostomme poikkeustilanteen ajaksi. Emme kuitenkaan voi luvata, että tämä palvelu jäisi jokaiseen myymäläämme pysyväksi, sillä nyt meillä on käytössämme huomattavasti enemmän henkilökuntaa ruokakauppojen tarpeisiin kuin normaalisti. Ruokakaupoissa on nyt apuna lähes 200 Keskimaan ravintoloiden ja liikennemyymälöiden ammattilaista mahdollistamassa muun muassa tämän Kauppa-apu-palvelun toteuttamisen näin laajana kokonaisuutena, Loukkola täsmentää.

Kauppa-apu-palvelun tilaukset tehdään myymäläkohtaisesti S-ryhmän ruokakauppojen foodie.fi-verkkopalvelun kautta hyödyntäen Kauppa-apu-palvelun lomaketta tai puhelinpalvelua. Tilatut tuotteet joko toimitetaan suoraan asiakkaille yhteistyökumppaneiden toimesta tai tuodaan asiakkaalle myymäläkohtaisesti sovitulle noutopaikalle. Isommissa toimipaikoissa on varauduttu hoitamaan noin 100 asiakkaan ostoksien keräilyt viikossa, pienemmissä Sale-myymälöissä vastaavat määrät ovat noin 20 asiakkaan ostosten keräilyt viikossa. Kuljetuspalvelua tarjoavissa toimipaikoissa kuljetuspalveluista vastaavat paikalliset yhteistyökumppanit.

Lisätietoja Keskimaan Kauppa-apu-palvelusta ja tilauslomakkeet löytyvät osoitteesta: sinunetusi.fi/kauppa-apu