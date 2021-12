Keskimaan satamaravintola Sataman Viilu on noussut harjakorkeuteen

Satamaravintola Sataman Viilun rakentaminen on edennyt suunnitellussa aikataulussa. Parhaillaan käynnissä ovat julkisivutyöt sekä sisäpuoliset pintarakennetyöt. Kesäkuussa 2021 alkaneessa rakentamisessa on saavutettu tärkeä välietappi, kun kohde on kohonnut marraskuussa harjakorkeuteen, jonka jälkeen lämmöt on saatu kytkettyä päälle. Harjannostajaisia oli määrä viettää perjantaina 10.12.2021, mutta Keski-Suomen huonontuneen koronatilanteen vuoksi harjannostajaiset päätettiin jättää tällä kertaa perinteisellä tavalla juhlimatta. Satamaravintola valmistuu reilun viiden kuukauden kuluttua. Tavoitteena on päästä avaamaan ravintola viimeistään kesäkuussa 2022.

– Olemme olleet todella tyytyväisiä, että Sataman Viilun rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja on ollut mukava seurata, kun rakennus alkaa pikkuhiljaa nousemaan ja havainnekuvien mukainen arkkitehtuuri alkaa hahmottumaan. Meillähän oli todella nopea lähtö tähän hankkeeseen sen jälkeen, kun päätös rakentamisesta vahvistui toukokuussa 2021. Perusteellinen suunnittelutyö on tuottanut hyvää tulosta, kun rakennuksella työt ovat edenneet näin hyvin aikataulussa, kiittelee Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.



Rakentaminen edistyy suunnitelmien mukaisesti

Sataman Viilu on 5,5 miljoonan euron investointi alueelle, jonka kaupunki vuokraa Keskimaalle 30 vuodeksi. Rakentaminen aloitettiin maanrakennustöillä kesäkuussa 2021. Haasteita projektin alussa ilmeni tontilta löytyneestä tekniikasta sekä nopeasti alkaneen projektin tavarahankinnoissa. Pääosin rakennustyöt ovat sujuneet aina paalutuksesta vesikaton rakentamiseen suunnitelmien mukaisesti.

Saunaravintolan rakennusurakoinnista vastaa jyväskyläläinen Rakennustoimisto Kalevi Alonen Oy, joka on toteuttanut useita Keskimaan hankkeita viimeisten vuosien aikana.

− Kohde on edennyt aikaisesta talvesta ja koronan tuottamista haasteista riippumatta aikataulun mukaisesti. Tällä hetkellä käynnissä olevia työvaiheita ovat sisäpuolella laatoitus- ja tasoitustyöt. Ulkopuolella julkisivutyöt jatkuvat vielä ensi vuoden puolelle. Keskimääräinen työntekijävahvuus rakennuksella on ollut syksyn aikana 20 henkilön tienoilla, toteaa rakennustoimisto Kalevi Alonen Oy:n tuotantojohtaja Markus Jeulonen.

− Rakennuksen moni-ilmeinen ja arkkitehdin suunnitteleman kattorakenteen työstäminen on ollut tähän mennessä haastavin osuus. Kattorakenteiden osalta tehtiin paljon käsityötä, koska valmiita kattoristikoita ei ollut kaikilta osin mahdollista tässä arkkitehtuurisessa kattorakenteessa hyödyntää, Jeulonen jatkaa.



Kaksikerroksisessa kiinteistössä perinteinen julkisivumateriaali hirsi yhdistyy nykyaikaiseen muotokieleen ja toiminnallisuuteen. Rakennuksen ulkoseinät ovat painumatonta hirttä, minkä lisäksi osassa ulkoseinistä ulkoverhouksena toimii hiilletty puu. Ulkoseinien sisäpuolella olevan kantavat rakenteet ovat betonista.

Sataman Viilun sisätilojen sisustussuunnittelusta vastaa Franz Design Oy. Suunnittelun keskiössä on skandinaavinen sisustustyyli, joka sopii hirsirakenteisen rakennuksen ilmeeseen. Harvia toimittaa ja suunnittelee tiloihin saunamaailman kolme erityylistä saunakokonaisuutta.



− Ravintolan liikeidean suunnittelu on jo pitkällä ja ravintolan avainhenkilöt valittu. Tavoitteena on avata Sataman Viilu viimeistään kesäkuussa 2022. Kokous- ja juhlatilat ovat herättäneet paljon kiinnostusta ja olemmekin jo ottaneet varauksia vastaan ensi heinäkuusta alkaen, toteaa Osuuskauppa Keskimaan matkailu- ja ravitsemisalan toimialajohtaja Pasi Kunelius.



Sataman Viilun pääurakoitsijat

Rakennusurakka: Rakennustoimisto Kalevi Alonen Oy

Maarakennus ja paalutus: Maajukka Oy

Sähköurakka: Sähköveijarit Oy

LVI- urakka: Suomen Talotekniikka Jyväskylä Oy

Sprinkleriurakka- ja suunnittelu: Mikenti Oy / Jypro

Sisustusurakka: Palokan Puutuote Oy







Faktoja saunaravintolahankkeesta