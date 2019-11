Keskuskauppakamari järjestää LKV- ja LVV-kokeet jo 39. kerran

Tietoisuuden puute IPR-oikeuksista on suuri haaste pk-yrityksissä 13.11.2019 07:00:00 EET | Tiedote

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) tekemän selvityksen mukaan suurin este aineettoman omaisuuden oikeuksien (IPR) rekisteröinnille pk-sektorin yrityksissä on tiedon puute siitä, mitä henkinen omaisuus on ja mitä etua siitä voi olla liiketoiminnalle. Keskuskauppakamarin lakimies Erkko Meri painottaa, että tiedossa oleva ongelma on otettava vakavasti myös Suomen tulevan IPR-strategian valmistelussa. Strategian laadinnassa on tärkeää ottaa huomioon myös olemassa oleva tutkimusdata sekä tilastoaineisto IPR-oikeuksien merkityksestä.