Keskuskauppakamari: Koronan hoidon kompastuskivi kiteytyy viestintään - voimassaolevien rajoitusten selvittäminen vaatii lähes salapoliisityötä

Tilannekatsauksessa koronavirustilanteesta tiedotettiin uusista rajoitustoimista muun muassa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella. Valitettavasti tiedotustilaisuus jätti jälleen kerran monta kysymystä avoimeksi ja aiheutti suurta hämmennystä arjen toimintojen järjestämisen osalta niin työ- kuin yksityiselämän puolella. Voimassa olevien rajoitusten selvittäminen vaatii pitkää pinnaa, excel-taulukon ja salapoliisin työtä, sanoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Anne Horttanainen.

Etelä-Suomen AVI ilmoitti tänään uusista rajoituksista. Määräykset ovat tänään annetun päätöksen mukaan voimassa ajalla 20.8.2021 - 12.9.2021. Päätös kumoaa heinäkuun lopussa annetun AVIn päätöksen, jonka piti olla voimassa 26.8.2021 asti.

Horttanainen muistuttaa, että yritykset ja järjestöt ovat valmistautuneet syksyyn aikaisemmin annetun tiedon mukaan. Suunnitelmien muuttaminen vaatii aina paljon työtä ja järjestelyjä, mikä on harmillista, vaikka joiltain osin rajoitukset jopa lievenivät. Uusia päätöksiä pitää tehdä tilanteen muuttuessa ripeästi, jos siihen on painavat perusteet. Kevein perustein ei kuitenkaan pitäisi lyhentää aikaisemmin annetun päätöksen voimassaoloaikaa.

“On vastuutonta, kuinka huonosti voimassaolevien rajoitusten sisältö on esitetty: Vaatii melkoista työtä selvittää Avien ja sairaanhoitopiirien sivuilta, mikä päätös ja minkä sisältöisenä on milloinkin voimassa kulloisellakin alueella. Etenkin ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksillä on muutenkin erittäin vaikeaa, olisi toivottavaa, että niiden toimintaa rajoittavat säännöt viestittäisiin selkeästi ja yksiselitteisesti”, Horttanainen sanoo.

Ennen kaikkea viranomaisten tulisi kyetä ilmaisemaan selkeästi se, mikä muuttuu ja milloin sekä miksi jokin asia muuttuu, Horttanainen painottaa.

“Lisäksi tulisi antaa arjen esimerkkejä siitä, mitä muutokset tarkoittavat organisaatioiden ja ihmisten arkielämän, kuten vaikka lasten harrastustoiminnan kannalta. Liian paljon jää nyt erilaisten tulkintojen, arvailujen ja myös mahdollisten väärinkäsitysten varaan, mikä lisää hallinnollista taakkaa organisaatioissa ja lisää myös epävarmuutta ja eripuraisuutta koko kansakunnassa”, Horttanainen sanoo.

Tarvitaan yksi selkeä taulukko Avien sivuille

Horttanainen ehdottaa että Avien sivustoille lisättäisiin yksi selkeä taulukko, josta selviäisi,

mitkä rajoitukset ovat kunakin päivänä voimassa ja mitä niillä säädellään sen sijaan, että tietoja joutuu etsimään useilta eri sivuilta ja niistä osa kumoaa toisensa. Pitäisi pohtia myös sitä, voisiko epäloogisesta perus-, kiihtymis- ja leviämisvaiheen käsitteistä siirtyä vaikka helposti ymmärrettävään liikennevalomalliin.

“Koronan hoitamiseen liittyy valtavasti mielipide-eroja ja se kuuluu normaaliin keskusteluun. Mutta myös virheellisen tiedon määrä koronaan liittyvän keskustelun ympärillä on noussut suureksi”, Horttanainen sanoo.

“Heikko viranomaisviestintä antaa tilaa väärinkäsityksille ja disinformaation leviämiselle – kumpikaan ei edesauta tämän kriisin ratkaisemista”, Horttanainen sanoo.