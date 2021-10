Keskuskauppakamari: Maahantulorajoitukset purettava välittömästi

“Matkustusrajoitusten jatkaminen vuoden loppuun eli kahden testin vaatiminen edelleen on iso kolaus Suomen matkailulle tilanteessa, jossa olemme jo jääneet muista Euroopan maista jälkeen. Suomi toimii EU:n sisämarkkinoilla. Meidän on avauduttava yhdessä muun Euroopan kanssa. Matkustusrajoitusten purkaminen on aloitettava välittömästi”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Hallitus edellyttää edelleen niiltä matkustajilta, joilla ei ole hyväksyttävää rokotussuojaa, kahta koronatestiä vuoden loppuun asti. Keskuskauppakamarin mukaan päätös ei huomioi riittävällä tavalla rokotekattavuutta ja sen myötä parantunutta tautitilannetta.

”Olemme tilanteessa, jossa suurin osa ihmisistä on rokotettu kahdella rokoteannoksella. Miksi siis jälleen ehdotetaan nykyisten matkustamista rajoittavien toimien jatkamista. Rajoituksille ei enää ole perusteita”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo.

Koronapassille vihreää valoa

Hallituksen esitys EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käyttöönotosta on Keskuskauppakamarin mukaan tervetullut päätös palveluiden ja yhteiskunnan avaamiseksi. Kauppakamarit ovat esittäneet koronatodistuksen käyttöönottoa jo viime keväänä, ja koronatodistuksella on yritysten laaja tuki.

“Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Kaikki keinot yhteiskunnan avaamiseksi on otettava käyttöön. Koronatodistus tulee mahdollistamaan ravintoloille ja yökerhoille pidemmät aukioloajat ja suuremmat asiakasmäärät jo tulevana viikonloppuna”, Romakkaniemi sanoo.

Romakkaniemen mukaan aikaisemmat virusmuunnokset ovat osoittaneet, että tautitilanne voi muuttua nopeastikin.

“Vaikka rokotekattavuus koko ajan kasvaa, ei koronavirusta ole vielä nujerrettu. On tärkeää, että käytössä on koronatodistuksen kaltainen työkalu, joka tarjoaa vaihtoehdon rajoitustoimille”, Romakkaniemi jatkaa.

Keskuskauppakamari kuitenkin korostaa, että kaikkien rajoitustoimien on oltava aina välttämättömiä.

”Koronapassin käyttöönotto ei saa hidastaa tarpeettomien rajoitusten purkamista. Rajoituksia ei tule käyttää vain varmuuden vuoksi vaan niiden on aina oltava viimeinen keino. Kyse on ihmisten työpaikoista ja toimeentulosta sekä perustuslaissa turvatusta oikeudesta elinkeinon harjoittamiseen”, Romakkaniemi huomauttaa.