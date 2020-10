Keskuskauppakamari: Ostitko mökin koronakeväänä? - Älä unohda syyskunnossapitoa

Kuluneena vuonna osa Suomen noin 500 000 kesämökistä vaihtoi omistajaa, kun ihmiset kaipasivat koronan takia enemmän tilaa ympärilleen. Jos mökkielo ei ole entuudestaan tuttua, saattavat syyskunnossapitotyöt päästä yllättämään.

Leuto syksy on mahdollistanut mökkikauden jatkumisen myöhään syksyyn. Nyt on kuitenkin viimeistään aika laittaa paikat kuntoon talvea ajatellen.

“Mökin omistajan on oltava valmis jatkuvaan kunnossapitoon ja huoltotöihin. Rästiin jääneet kunnostustoimet vaikuttavat sekä omaan käyttömukavuuteen että mökin arvoon. Jos mökki on ostettu hetken huumassa ja miettien vain kauniita kesäpäiviä, voi huoltotöihin ryhtyminen unohtua. Samoin voi käydä silloin, jos mökki sijaitsee kaukana vakituisesta asuinpaikasta”, muistuttaa Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju.

Yhtenä ongelmallisimmista tilanteista Harju näkee sellaiset yhteisomistuksessa olevat mökit, joissa ei ole tehty sopimuksia kunnossapitovastuusta ja kustannusten jakautumisesta omistajien kesken. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa yhteisomistajat välttelevät vastuutaan tai ajattelevat, että ehkä joku muu käy tekemässä tarvittavat työt. Pattitilanteiden ja vastuun välttelyn ehkäisemiseksi Harju kannustaa keskustelemaan asioista avoimesti ja tämän perusteella sopimaan yhteiset pelisäännöt niin mökin käyttöön, kunnossapitoon kuin kustannusjakoonkin. Selkeät pelisäännöt ehkäisevät myös turhia riitoja.

”Syksyn tullen voidaan pitää vaikka yhteinen talkooviikonloppu, jossa paikat laitetaan kuntoon talvea ajatellen. Korona-aikaan tehtäviä kannattaa toki myös jakaa siten, että kaikki yhteisomistajat eivät ryysi samaan aikaan paikalle,” Harju vinkkaa.

Keväällä on mukava palata mökille, jos huoltotoimenpiteet on tehty ja mökki on niiden ansiosta talvehtinut ilman vaurioita, Harju muistuttaa.

Muista ainakin nämä kunnostustoimet ennen talven tuloa:

1) Tarkasta katon kunto ja puhdista räystäskourut sekä syöksytorvet. Märät roskat voivat jäätyessään rikkoa räystäskouruja.

2) Jos mökki jää kylmäksi, muista tyhjentää vesijohdot ja pumput huolellisesti ja laita sekoittajat auki-asentoon. Katkaise virta päävirtakytkimestä pois päältä. Hajulukkoihin voi kaataa pakkasnestettä. Nesteiden jäätyminen ja sulaminen voi aiheuttaa kosteusvaurioita sekä rikkoa putkia, pumppuja ja koneita.

3) Varmista riittävä ilmankierto mm. jättämällä väliovet ja ilmanvaihtoventtiilit auki. Savu- ja ilmahormeihin voi laittaa sadesuojan, mutta ilmahormeja ei saa sulkea kokonaan.

4) Nosta laituri ylös vedestä ja talvitelakoi veneet sekä poisto vedet veneen moottorista. Jäät saattavat talvella rikkoa laiturit tai pahimmassa tapauksessa viedä ne mennessään.

5) Siivoa mökki ja piha sekä suojaa ulkokalusteet tai siirrä suojaan. Muista jättää jää- ja pakastinkaapin ovi raolleen. Arvoesineet kannattaa laittaa pois näkyvistä. Verhot kannattaa kuitenkin jättää auki. Jos arvoesineet ovat poissa näkyvistä, ei murtomies välttämättä innostu niin paljoa näkemästään.