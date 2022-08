Keskuskauppakamari: Päästökaupan heikennys vaikuttaisi hintoihin vain vähän, mutta olisi suuri lommo Euroopan irtautumiselle fossiilista

Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Työllisyyden suunta painumassa alaspäin 23.8.2022 10:03:18 EEST | Tiedote

Työllisyys on edelleen Suomessa korkealla tasolla, mutta suhdannetilanne on työmarkkinoilla heikentynyt tuntuvasti viime kuukausina. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvistin mukaan kasvu kertoo menneestä hyvästä kehityksestä ja työllisyyden suunta on nyt kääntymässä suhdanteen mukaan alaspäin. Koronakriisin jälkeiseen palautumiseen liittyvät helpot suhdannepaukut alkavat olla käytetyt ja inflaatio syventää suhdannetta entisestään latistaen jatkossa myös työvoiman kysyntää.