Keskuskauppakamari: Tulevan hallituksen vietävä Suomi pohjoismaisen työn linjalle

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi odottaa tulevalta hallitukselta vahvaa aloitusta julkisen talouden tasapainottamiseksi, työllisyyden ja tuottavuuskehityksen nostamiseksi sekä talouskasvun lisäämiseksi.



”Suomi on vietävä vihdoin pohjoismaiselle työn linjalle. Talouspolitiikkaamme on viime vuosina ohjannut ajatus siitä, että vahva valtio hoitaa kaiken lisäämällä rahoitusta. Se on ajanut meidät yhä kauemmaksi pohjoismaisista verrokkimaistamme, kuten Ruotsista ja Tanskasta, jossa tarvittavia vero- ja sosiaaliturvauudistuksia on tehty jo vuosituhannen alussa”, Romakkaniemi sanoo.



Romakkaniemi pitää keskeisenä kilpailukykytekijänä työnteon kannattavuutta ja erittelee keskeisimmiksi keinoiksi yksinkertaisen ja työhön kannustavan sosiaaliturvajärjestelmän ja työn verotuksen alentamisen.



”Dynaaminen ja kilpailukykyinen talous syntyy siitä, että työmarkkinat toimivat, verotus on kannustavaa ja työnteko on aina kannattavaa niin työtä tekeville, kuin työn ulkopuolella oleville. Tämä tulee varmistaa hallitusohjelmaneuvotteluissa linjaamalla sosiaaliturvan uudistamisesta. Uudistusta toteutettaessa pitää tarkastella sosiaaliturvajärjestelmän ja verotuksen kokonaisuutta. Kireä työn verotus yhdistettynä byrokraattiseen sosiaaliturvaan ei kannusta työn vastaanottamiseen. Työlinjaan kuuluu myös aktiivinen työperäinen maahanmuutto, sillä syventyneestä osaajapulasta ei saa tulla pysyvää pullonkaulaa kasvulle”, Romakkaniemi painottaa.



Romakkaniemen mukaan hallitusneuvottelut on tehtävä huolellisesti, mutta viivyttelemättä, sillä Suomi tarvitsee vakaan ja toimintakykyisen hallituksen, jota sitoo vahva luottamus.



Kauppakamarit ovat toteuttaneet laajan yrityskyselyn, jonka tuloksia julkaistaan ensi viikon aikana. Yritykset ottavat kantaa muun muassa työperäisen maahanmuuton tarpeellisuuteen.



”Yrityksiltä on tulossa vahvaa evästystä pian alkaviin hallitusneuvotteluihin ja odotamme, että tämän hallituspohjan toimesta hallitusohjelmassa näkyy vahvasti yritysmyönteisyys. Suomeen on luotava toimintaympäristö, joka houkuttelee yrityksiä investoimaan, kasvamaan ja työllistämään sekä yksittäisiä ihmisiä yrittämään ja tekemään töitä”, sanoo Romakkaniemi.