Keskuskauppakamari: Turpeen korvaamisella tärkeä rooli ilmastonmuutosta hillittäessä

Naisia ennätysmäärä pörssiyhtiöiden hallituksissa - osuus ylitti ensimmäistä kertaa 30 prosenttia 17.6.2020 00:01:00 EEST | Tiedote

Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenissä on noussut uuteen ennätykseensä, kun osuus ylitti ensimmäistä kertaa 30 prosenttia. Täysin tasapuolinen sukupuolijakauma on jo 31 pörssiyhtiössä, kun pörssiyhtiöiden kokonaismäärä on 122. Naisia on kuitenkin vähän hallitusten nimityksiä valmistelevissa toimielimissä.